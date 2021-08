Pimentel: "La gestión en Junta es excelente. El fin es mantener gobiernos PP-Cs. Si algo funciona, ¿para qué cambiarlo?"

SEVILLA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, ha destacado que la gestión de su formación en el gobierno de la Junta de Andalucía está siendo "excelente" y se ha mostrado convencido de que los andaluces "sabrán valorar todo este trabajo cuando llegue el momento de votar".

En una entrevista concedida a Europa Press, Pimentel ha destacado que allí donde gobierna Ciudadanos con el PP, como es el caso de la Junta de Andalucía, "se ha demostrado que de verdad hay cambios hacia mejor, que se mejora la economía, que se apoya a los autónomos, las pymes y las empresas, que se invierte en sanidad, en políticas sociales y en educación, que se genera empleo y se invierte en lo prioritario". "Si hay algo que funciona, ¿para qué cambiarlo? Ese debe ser nuestro objetivo a corto y medio plazo, ser capaces de mantener esos gobiernos de Ciudadanos y el PP, como el de Andalucía, que sí funcionan. En eso hay que trabajar", manifiesta, añadiendo que no es el momento de abordar si eso se haría en coalición o por separado ya que ahora hay que "gestionar, gestionar y gestionar".

El concejal asevera que la política que "verdaderamente" necesitan los ciudadanos es "la que se sostiene en hechos concretos y no en promesas que luego no llegan nunca a ejecutarse y, por desgracia, nos habíamos acostumbrado a estar gobernados por políticos que olvidaban los verdaderos problemas de la gente". "Cs vino a la política a no hacer lo mismo que los demás, a trabajar por mejorar el día a día de las personas. Garantizo que tenemos muy claro cuál es nuestro papel y así lo estamos demostrando donde gobernamos y gestionamos y también dónde estamos en la oposición", sentencia.

Pimentel recalca que "el tiempo nos está dando la razón" y pone como ejemplo que, cuando se emprendió el proyecto del "gobierno del cambio de la Junta de Andalucía, se aseguró que se venía a mejorar la vida de los andaluces después de casi cuatro décadas de una nefasta gestión por parte del PSOE". "Cuatro décadas en la que los andaluces tuvimos que soportar que nuestro dinero se gastara en prácticas nada éticas en lugar de dedicarse a lo que verdaderamente importa a los ciudadanos", agrega.

Así, ha calificado la gestión de Ciudadanos como "excelente", subrayando que, "si hasta hace dos años y medio Andalucía era un referente constante de corrupción, hoy, con Ciudadanos en el gobierno de la Junta, Andalucía es ejemplo de bajada de impuestos, de creación de trabajo autónomos y de inversión en Educación y Sanidad y de lucha contra el fraude". "Ese es el sello de las políticas naranjas", apostilla.

JUNTA "TOMA LAS RIENDAS" ANTE LA PANDEMIA

Entre esa gestión realizada por la Junta de Andalucía, Pimentel también pone en valor la realizada ante la pandemia. "En cuanto la Junta tomó las riendas de la pandemia, los andaluces salimos ganando", agrega.

Tras recordar a quienes han muerto como consecuencia de la Covid-19, ha destacado el "esfuerzo ímprobo" de los sevillanos ante la coyuntura vivida, mirando a los empresarios, pymes y autónomos que "han tenido que bajar la persiana de sus negocios y lo han perdido todo, con más de 30.000 familias al día en las colas del hambre de los comedores sociales, con jóvenes sin futuro, trabajadores sin empleo, mayores en medio de una soledad no deseada, y una ciudad dormida y sin expectativas".

En el proceso de recuperación, Pimentel ve clave la vacunación de la población, donde destaca el "magnífico trabajo" de la Junta de Andalucía para que "a estas alturas del verano se tenga un amplio y significativo porcentaje de población vacunada, lo que se traduce en una situación hospitalaria que está muy lejos de los momentos más críticos de la pandemia". "Está claro que el virus sigue estando entre nosotros y que tenemos que seguir apelando a la responsabilidad individual de cada uno de nosotros para que no sigan aumentado los contagios ni la tasa de incidencia. Ahora es el momento de ser capaces de compaginar estas cifras, la contención del virus y el inicio de la reactivación económica y social de toda Andalucía y de nuestra ciudad en particular, asegura.

Valora el "muy buen trabajo" por la Junta "siempre dentro de sus competencias", después de que al Gobierno central de Pedro Sánchez "le costó dejar que las regiones tuvieran capacidad de decisión para afrontar esta situación". "Desde el inicio de la pandemia, y a diferencia del Gobierno central, la Junta de Andalucía ha puesto al frente de la gestión sanitaria a un verdadero comité de expertos, con nombre y apellidos por todos conocidos, que ha ido valorando en cada momento la situación epidemiológica y las medidas necesarias para hacer frente a ello. Si a eso le sumamos que tenemos una sanidad pública de primera nivel, tendremos como resultado el gran trabajo que se ha hecho desde el gobierno del cambio de Andalucía", incide.

Para Pimentel, "el objetivo está claro: vacuna, vacunar y vacunar". "Tenemos que llegar a septiembre y al inicio del curso escolar con el mayor porcentaje posible de población vacunada. Eso nos hará afrontar el último trimestre del año con las garantías sanitarias suficientes como para poder centrarnos en la reactivación económica", manifiesta, advirtiendo de que "para vacunar el Gobierno de España tiene que cumplir sus compromisos y no escatimar en el envío de vacunas". "Ahora que estamos viendo la luz al final del túnel no puede ser que nos recorten las vacunas", señala.