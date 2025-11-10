El pintor Antonio Álvarez del Pino, elegido para realizar cartel 'Sevilla Eucarística 2026'

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pintor Antonio Álvarez del Pino ha sido elegido para realizar el cartel "Sevilla Eucarística 2026", según ha acordado la Sección de Hermandades Sacramentales del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla, con el conocimiento de la Junta Superior. El cartel será presentado el 5 de mayo en la capilla de Santa María de Jesús.

Según ha informado el Consejo en una nota, nacido en Cádiz en 1979, Álvarez del Pino es licenciado en Bellas Artes por la Facultad Santa Isabel de Hungría de la Universidad de Sevilla, en la especialidad de Pintura. Completó su formación con un ciclo formativo de grabado y técnicas gráficas en la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Cádiz, además de diversos cursos relacionados con las Bellas Artes y la Restauración impartidos por las universidades de Sevilla y Cádiz.

En 2014, el Ayuntamiento de Cádiz le encargó por unanimidad el retrato oficial del rey Felipe VI para el salón de plenos, mientras que en 2008 el Rectorado de la Universidad de Sevilla adquirió su obra 'Manzanas de Newton' para el Pabellón de Brasil. En 2010 fue becado para participar en el Certamen de Música Española, con trabajos que hoy se conservan en el Museo de Bellas Artes de Cádiz, el Conservatorio Superior de Música de Granada y el Parlamento Andaluz.

El artista ha expuesto en diversas ciudades andaluzas, especialmente en Sevilla y Cádiz. En 2023 participó en la muestra 'Gran Poder: el Rostro de Jesús', celebrada en la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla, y ese mismo año protagonizó la exposición individual 'De rerum natura: acuarelas' en la Galería Luis Gonzalo, de Cádiz. También ha formado parte de colectivas como 'Almas' (Hermandad de los Javieres, 2022), 'Pintura Audiovisual', 'Fernando Quiñones: un regalo para Cádiz' o 'Semper Dolens'.

Álvarez del Pino es autor de carteles y obras pictóricas para distintas ciudades andaluzas, entre ellos los de la Semana Santa y las Glorias de Cádiz, y el de la Procesión Magna de 2012. Desde 2010 forma parte del grupo de investigación Artana, del Departamento de Dibujo de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. Es autor de los libros "Hacia una teoría del Arte: de la prehistoria al Renacimiento" (Universidad de Sevilla) y "Vera Opera. La pintura de Luis Eduardo Aute" (Editorial Gog, 2023).

Actualmente, centra su labor en el retrato institucional y en exposiciones de temática diversa. En enero de 2025 inaugurará una muestra individual dedicada a escenas costumbristas de la posguerra en el Mercado Central de Cádiz.

Junto al pintor Daniel Franca, ilustró el libro del Pregón de la Semana Santa de Sevilla de 2025. En 2024 donó un cuadro a la parroquia de la Candelaria de Sevilla, en recuerdo de la Santa Misión de Jesús del Gran Poder. Es hermano de la Hermandad del Gran Poder, que conserva una obra suya del Señor en su colección.

Entre las instituciones que albergan obras suyas figuran el Parlamento Andaluz, el Ayuntamiento de Cádiz, los conservatorios de Cádiz y Granada, el Pabellón de Brasil de Sevilla y el Museo de Bellas Artes de Cádiz, además de templos como la Basílica del Gran Poder y la parroquia de La Candelaria, en Sevilla, o la iglesia de San Juan de Dios, en Cádiz.

Además de su labor pictórica, Álvarez del Pino es conferenciante y colaborador en medios de comunicación como Onda Cádiz, Onda Luz, Onda Cero, 101 TV y COPE Sevilla. Desde 2020 imparte cursos en el Aula Permanente de la Universidad de Cádiz.