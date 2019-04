La pintora gaditana Lola Montero muestra el paisaje de las salinas en el Museo de Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

Publicado 06/04/2019 11:39:43 CET

El Museo de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) acoge hasta el 5 de mayo la nueva exposición de la pintora Lola Montero titulada 'Sal para la palabra', una muestra compuesta por más de 60 obras en distintos formatos, desde algunos cartones de apenas 10 centímetros de ancho, a una formidable interpretación de las Salinas de Santa María realizada en un lienzo con más de 3,5 metros de envergadura.

Recogiendo las palabras del poeta Juan Lamillar, en su introducción del catálogo de la exposición: "Lola Montero siente la llamada casi mística de los paisajes salineros y nos habla de su horizontalidad casi sagrada. A vista de pájaro, las salinas semejan un laberinto que tuviera encerrado a un minotauro anfibio, pero Lola humaniza esa visión desde lo alto y las compara con los pulmones: bronquios, bronquiolos, alveolos, etcétera. De eso se trata: del respirar como el modo primordial de fundirse con la naturaleza."

Un comunicado remitido a Europa Press destaca que no es la primera vez que la artista gaditana se enfrenta a este paisaje casi místico, pues en el año 2014 inauguraba la exposición 'Horizontes de sa', en la que mostraba su particular visión de las salinas impregnadas de esa particular visión romántica que tanto debe a Turner o al mismísimo Friedrich.

Además, más de 20 piezas integran un íntimo y delicado poemario salinero firmado por algunas de las más cualificadas voces de nuestra poesía: Cecilia Álvarez, Enrique Barrero Rodríguez, Francisco Caro, Manuel Cortijo Rodríguez, Jorge de Arco, Nicolás del Hierro, Luis García Pérez, Pedro Antonio González Moreno, Francisco Jiménez Carretero, Miguel Galanes, Juan Lamillar, José López Martínez, Francisco Mena Cantero, José Luis Morales, Carlos Murciano y Santiago Romero de Ávila.