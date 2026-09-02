La piscina cubierta de Los Alcores de Alcalá (Sevilla) reabre tras la puesta a punto de sus instalaciones

Piscina cubierta en Alcalá (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 2 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha detallado que la piscina cubierta Los Alcores del Centro Deportivo municipal de Malasmañanas ha reabierto sus puertas de cara a la nueva temporada después de trabajo y puesta a punto de trabajos realizados durante el mes de agosto.

Según ha indicado el Consistorio en una nota de prensa, las actuaciones desarrolladas han permitido realizar una puesta a punto integral de la instalación, con intervenciones en las zonas comunes y en los vasos de las piscinas y, especialmente, en los sistemas de filtración y depuración.

Próximamente se adjudicarán las obras de ampliación y modernización de todos los vestuarios; actuación que se ejecutará por fases y, por tanto, sin cerrar las instalaciones de la piscina.

El delegado de Deportes, Pedro Gracia, ha destacado que "se ha realizado un importante esfuerzo para que la piscina cubierta pueda comenzar la temporada en las mejores condiciones posibles, actuando no solo sobre los elementos visibles para los usuarios, sino también sobre instalaciones fundamentales para el correcto funcionamiento de las piscinas, como los sistemas de filtración, depuración y rebosadero".