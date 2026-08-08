Piscinas naturales de Sevilla: Estas son las zonas de baño para combatir las altas temperaturas este verano 2026

SEVILLA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las altas temperaturas que cada verano registra la provincia de Sevilla ha convertido las piscinas naturales y zonas de baño de interior en una de las principales alternativas de ocio para quienes buscan aliviar el calor sin desplazarse hasta el litoral, con espacios que van desde parajes enclavados en la Sierra Morena sevillana hasta playas fluviales y áreas recreativas junto a embalses.

Según la información de Diputación de Sevilla, recopilada por Europa Press, la provincia cuenta con distintos espacios que, durante los meses estivales, han recibido a miles de visitantes que han sido atraídos por el entorno natural.

La propuesta ofrecida por la diputación recorre los ríos, lagos, lagunas o playas artificiales que se encuentran, en su mayoría, a lo largo de la Sierra Morena sevillana, y que disponen de "paraísos que han sido aprovechados por increíbles fenómenos naturales", ha aseverado el ente provincial.

Aún así, la alternativa que ha presentado la corporación provincial no permite el baño a sus visitantes en algunas de estas ubicaciones, aunque las visitas se produzcan en periodo estival con las altas temperaturas que posee la provincia sevillana.

Desde 1974 a los pies de Sierra Morena se ubica la única playa fluvial de la provincia de Sevilla, en San Nicolás del Puerto. Las aguas de esta playa, sobre el que se alza una de las construcciones más antiguas de la comarca, pertenecen al río Galindón y dispone de acceso para el baño.

Cerca de la línea ferrocarril Cazalla-Constantina, en la rivera del Río Huéznar se encuentra Isla Margarita, conocido como la Isla del Pescador en el Parque Natural Sierra Norte. Este paraje posee una orilla "poco accidentada y muy tranquila, además de unas aguas frescas", ha comentado la Administarción provincial, tras mencionar las áreas recreativas con aparcamientos, mesas, barbacoas, aseos y quioscos con las que cuenta el destino.

Ubicado también en el Parque Natural de la Sierra del Norte de Sevilla, en el curso alto del Rivera del Huéznar, la provincia dispone de una zona de pozas que discurre bajo "densos bosques" denominado como 'El Martinete'. En este fenómeno natural, la diputación ha indicado que "se puede disfrutar de una de las riberas más emblemáticas y mejor conservadas del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, ofreciendo un paisaje idílico para hacer camping".

En otra de las ubicaciones, el río Siete Arroyos, que nace en las últimas estribaciones de la Sierra Morena Sevillana, en Castilblanco de los Arroyos, que recorre el término municipal de Villaverde del Río. El río cuenta con un paraje llamado Las Calderas, que a su vez, dispone de pequeñas pozas en el lecho del río con espectaculares zonas de baño, donde también se forman pequeñas playas naturales.

Entre las provincias de Badajoz y Sevilla, el embalse de mayores dimensiones del Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla atesora el embalse del Pintado sobre el río Viar. El embalse es de gran interés paisajístico con zonas de dehesa de encina o alcornoque y, aunque su principal uso es agrícola, existe un uso recreativo en municipios como Cazalla de la Sierra o Guadalcanal.

Rivera de Benalija es un pequeño arroyo del norte del Parque Natural Sierra Norte, que discurre por el límite de Alanís, y desemboca en una de las colas del embalse del Pintado. Este arroyo da lugar a un paraje de "gran belleza", en cuyas proximidades destaca la presencia de una cueva con un pequeño lago en su interior.

La laguna del Gosque, por sus dimensiones y carácter salino, es considerado uno de los "elementos más originales del conjunto regional de aguas no marinas de la Península Ibérica" y destaca por el contraste que supone la presencia de un medio natural diverso con la presencia de aves entre las que destacan flamencos, chorlitejos, patinegros, entre otros.