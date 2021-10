Plan extraordinario del Ayuntamiento de Sevilla con 10,3 millones para vivienda, transporte público y patrimonio

Se financia con los ahorros generados por las plazas vacantes de la plantilla municipal y por remanentes de ejercicios anteriores

SEVILLA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado la operación coordinada por la Delegación de Hacienda y Administración Pública que supone el desarrollo de un plan de inversiones extraordinarias de 10,3 millones de euros para vivienda, transporte público y patrimonio y otros dos millones de euros para compensar la caída de ingresos generada por la pandemia en el Palacio de Exposiciones y Congresos de (Fibes).

La propuesta del gobierno de Juan Espadas, aprobada por PSOE, Adelante Sevilla y la concejal no adscrita Sandra Heredia, con la abstención de PP y Cs y el rechazo de Vox, supone un total de 12,3 millones de euros en un proyecto de modificación presupuestaria que se ejecuta a través de ahorros generados en "el capítulo 1 de personal por las plazas que obligatoriamente están vacantes por la tasa de reposición cero y por remanentes de ejercicios cerrados entre los años 2001 y 2018".

El primer objetivo de esta operación es mantener el impulso del servicio de transporte público de Tussam a través de una transferencia de cinco millones de euros que servirá para la adquisición de 20 nuevos vehículos dentro del plan de renovación y modernización de la flota con criterios de sostenibilidad y lucha contra el cambio climático. De esta forma, se pretende apoyar a la empresa para continuar en la estrategia que se viene implementando durante los últimos años.

En segundo lugar, en materia de vivienda, la operación garantiza una aportación municipal de un millón de euros correspondiente al ejercicio 2021 de la primera fase de la rehabilitación de las viviendas de Pajaritos cofinanciada por el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y el Gobierno central a través de la declaración de Área de Renovación y Regeneración Urbana. Asimismo, se incorpora otro millón de euros como ampliación de capital de Emvisesa dentro de los compromisos programados en el Plan Municipal de Vivienda y Suelo para la ejecución de proyectos.

En materia de turismo, el expediente incorpora una aportación de dos millones de euros destinada a Contursa, la sociedad que integra la gestión del Palacio de Exposiciones y Congresos así como la promoción turística. Esta actuación está destinada principalmente a compensar la caída de ingresos provocada por la pandemia dada la paralización del sector de ferias, congresos y grandes eventos culturales. Sin embargo, subraya que esta situación de freno a la actividad, no obstante, se ha modificado ya y en este tercer trimestre del año se ha retomado la agenda y la programación.

Este programa de inversiones recoge también dos millones de euros para intervenciones vinculadas con la protección y puesta en valor del patrimonio. Concretamente, un millón de euros que incorpora la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente para el desarrollo del proyecto integral del Centro de Industrias Culturales Magallanes_ICC, y 1,2 millones de euros que asume el área de Transición Ecológica para actuaciones de mejora de viales en el Parque de María Luisa.

Por último, el proyecto recoge 445.000 euros para inversiones por parte del Instituto Municipal de Deportes (IMD) en el centro de deportes de San Pablo y otros 600.000 euros para una serie de actuaciones programadas por la empresa municipal de limpieza Lipasam.

Para financiar este programa de inversiones, el área de Hacienda aprovecha en este expediente casi ocho millones de euros generados por ahorros en el capítulo 1 de personal motivados por plazas vacantes debido a la tasa de reposición cero. El resto del dinero se obtiene de una revisión completa de remanentes de ejercicios comprendidos entre 2001 y 2018 de forma que se puedan reutilizar en nuevas inversiones públicas.

OPOSICIÓN VALORA EL DESTINO PERO DUDA DEL PROCESO

Con este programa de actuaciones, "el Ayuntamiento mantiene la estrategia de reforzar la inversión pública y el apoyo a los sectores económicos afectados por la pandemia con una gestión eficiente y responsable de los recursos públicos", según explica la delegada de Hacienda y Administración Pública, Sonia Gaya (PSOE), quien recuerda que todo este programa de actuaciones es complementario a las iniciativas incluidas en el proyecto de presupuestos municipales para 2022 que se encuentra en tramitación y que recoge la mayor cuantía de la última década para inversión pública.

El portavoz adjunto del PP Rafael Belmonte reconoce el beneficio para la ciudad de estas inversiones pero considera que se trata de "un esfuerzo municipal para intentar activar un montón de proyectos que no han atendido en años". "Quieren darse muchas prisa no sé si quizás porque se vislumbran horizontes electorales", afirma, agregando que "las carreras antes de los exámenes no suelen tener buenos resultados".

El portavoz adjunto de Adelante Sevilla, Daniel González Rojas, incide en que los fondos van a proyectos que son necesarios para la ciudad, pero llama la atención sobre el origen del dinero, ya que indica que el Ayuntamiento se comprometió a usar el remanente del capítulo 1 del presupuesto en planes de empleo. Además, se pregunta si "no se cubren las vacantes para tener dinero a final de año para tapar agujeros" y advierte de la baja ejecución de las partidas presupuestarias.

La concejal no adscrita Sandra Heredia entiende que son "aportaciones importantes" para la ciudad pero espera que para los próximos presupuestos se gasten las cuantías en los capítulos a los que han sido asignadas.

Ante ello, Gaya pone en valor que muchas cantidades son de ahorros generados e actuaciones ya ejecutadas y subraya que las vacantes serán cubiertas en cuanto la normativa lo permita.