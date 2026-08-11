El plan municipal de Mairena del Aljarafe (Sevilla) adjudica la renovación de sus alcorques por más de 4.000 euros

Archivo - Sevilla.- Mairena culmina la plantación de 62 nuevos árboles en el municipio tras los temporales de enero y febrero - AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE - Archivo

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha adjudicado la renovación de sus alcorques con una dotación de 41.000 euros, dentro del plan 'Mairena Al Día'.

Según ha precisado el Consistorio en una nota de prensa, el proyecto permitirá "reparar alcorques deteriorados y reponer árboles que se hayan perdido", así como mejorar la accesibilidad, el estado de las zonas verdes y la imagen de distintos espacios públicos del municipio.

Al hilo, el alcalde, Antonio Conde, ha garantizado que la actuación contribuirá a la mejora de servicios esenciales y cotidianos de Mairena, con "alcorques más cuidados, calles más accesibles y espacios públicos más cómodos para nuestros vecinos".

En concreto, la renovación incluirá la reparación de los pavimentos que los rodean, cuando las raíces hayan provocado roturas o desniveles, con el objetivo de recuperar el paso peatonal y mejorar la accesibilidad, así como la ampliación de algunos alcorques cuando sea posible y con la prioridad de "respetar el espacio mínimo necesario" para el paso de peatones, al mismo tiempo que se repondrán los árboles de los alcorques vacíos y reacondicionarán zonas ajardinadas que hayan perdido su vegetación para "recuperar estos espacios como áreas verdes y mejorar su integración en el entorno urbano".

En contexto, la actuación forma parte de 'Mairena Al Día', el plan municipal con el que el Ayuntamiento ha invertido 11,3 millones de euros para modernizar seis grandes servicios esenciales del municipio, que mejorarán tanto los alcorques como la jardinería, los acerados, el alumbrado, la pintura de CEIP y la flota de servicios a la ciudadanía.