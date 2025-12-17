El Plan de Navidad llega por la vía de urgencia al Pleno de Sevilla de este jueves que trata el Canal de la Expo

Celebración de un Pleno del Ayuntamiento de Sevilla. - María José López - Europa Press

SEVILLA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla celebra este jueves el último Pleno ordinario del año con el Plan de Navidad de la Policía Local y la aprobación del convenio urbanístico sobre el Canal de la Expo como principales temas.

El Plan de Navidad vuelve a la sesión tras su rechazo en el último Pleno del 26 de noviembre por los tres grupos de la oposición. Esta vez, la Comisión de Hacienda no aprobó el pasado lunes su entrada en el orden del día por lo que el Gobierno municipal llevará el asunto a través de la vía de urgencia.

Este Plan ha sido apoyado por el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme), el sindicato mayoritario de la Policía Local, mientras que CSIF, SPLS y CCOO votaron en contra junto con la abstención de UGT. Con su aprobación entraría en vigor del 19 de diciembre al 6 de enero "levantándose" el Plan de Emergencias en Nivel 1 activado por el Consistorio el 28 de noviembre.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, hacía este lunes "un llamamiento a la responsabilidad" de los partidos políticos para sacar adelante el plan. "El plan de navidad no es un capricho del alcalde de Sevilla, el plan de navidad lo que pretende es que haya más policías en la calle en estas navidades en Sevilla", afirmaba.

Vox ha indicado su voto en contra a la propuesta. "La única diferencia es que la cantidad económica es menor, pero aún así hablamos de 4,6 millones de euros y que cuenta con el apoyo de un sindicato, no de todos", afirmaba la portavoz del grupo, Cristina Peláez. PSOE y Con Podemos-IU también han mostrado su rechazo.

DOS PROYECTOS URBANÍSTICOS A DEBATE

El Pleno va a debatir aprobar el Convenio urbanístico firmado entre la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, y el Ayuntamiento para la modificación de la ordenación urbanística en el Canal Expo y los Jardines del Guadalquivir.

El Ayuntamiento se haría cargo de los Jardines del Guadalquivir, que suman 80.000 metros cuadrados de zona verde, y gana una parcela situada en el número 44 de la calle Doña María Coronel y otra en Simón de Pineda, número 23, que actualmente usa la Hermandad de la Milagrosa.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, aseguró en octubre que "en un futuro, ese espacio tendrá un uso terciario con zonas verdes, más de 200 aparcamientos y limitando el uso para hoteles".

En Urbanismo, el Pleno también debate el estudio de ordenación de la manzana IMA-1 situada en la Avenida Vía Apia en Amate. El estudio tiene por objeto el cambio de uso de la parcela de industrial mixto a terciario, hotelero y residencial, con una superficie catastral de 22.786 m2.

CAMBIOS EN EL DEFENSOR DEL CIUDADANO Y COLABORACIONES CON OTRAS CIUDADES

El orden del día del Pleno recoge la designación de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones. Este organismo está integrado por nueve miembros, estando representados todos los Grupos Políticos Municipales en proporción a su representatividad. El notario Vicente Soriano García ha sido propuesto como su presidente.

En relación con los organismos municipales, el Pleno también somete a votación la creación del Libro de Resoluciones de la Presidencia del Pleno.

En materia de Hacienda, se va a declarar de especial interés la actividad de alquiler social a desarrollar por Emvisesa en dos terrenos. Esto trae consigo un bonificación del 80% en la cuota del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Iivtnu).

Estas dos parcelas se sitúan en Palmas Altas y en la calle Gonzalo Díaz números 1-3.

El orden del día también recoge la aprobación de los memorandos de entendimiento entre el Ayuntamiento de Sevilla y los consistorios de la ciudad mexicana de San Luis del Potosí y la italiana de Noicattaro. Ambos acuerdos recogen mantener relaciones estables de colaboración.

UNA PREGUNTA SOBRE EL METRO, DEMOGRAFÍA Y PLAZA DE ESPAÑA

En el apartado de las preguntas al alcalde, el PSOE va a cuestionar a José Luis Sanz sobre el tramo sur de la línea 3 del Metro de la ciudad. Las alegaciones al estudio informativo de este tramo finalizaron en noviembre.

Según la Junta, la línea irá desde Prado de San Sebastián hasta el Hospital de Valme con parada en la futura Ciudad de la Justicia en Palmas Altas. La solución escogida en este estudio contempla un trazado soterrado por la avenida de la Palmera hasta Bermejales para posteriormente cruzar en superficie la SE-30 y llegar hasta el hospital de Valme por el Bulevar de Bellavista.

Este último punto ha provocado el rechazo de las asociaciones de vecinos del barrio y los grupos de la oposición. La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, se comprometía hace unos días en el Parlamento a estudiar todas las alegaciones presentadas.

Por su parte, Vox va a preguntar acerca de la "pérdida de peso demográfico" de la ciudad, tras conocerse los datos de población del INE del año en el que Sevilla se mantiene por debajo de los 700.000 habitantes. Mientras, Con Podemos-IU cuestiona sobre la regulación del uso de la Plaza de España. El Ayuntamiento está preparando un reglamento al respecto.

EL PP PIDE EN UNA MOCIÓN LA APERTURA 24 HORAS DEL AEROPUERTO

El Grupo Municipal del Partido Popular llevará al próximo Pleno una propuesta para ampliar el horario del Aeropuerto de Sevilla a las veinticuatro horas al día, una iniciativa sustentada en el "notable incremento" de pasajeros, en la necesidad de ampliar de la zona de mercancías para abastecer al aeródromo, dado que "mueve once millones de kilos de carga, siendo el aeropuerto de Sevilla el que más tráfico de esta naturaleza registra en Andalucía" y fomentar la conexión directa con Estados Unidos, calificada como un "deseo histórico" del aeródromo.

Por su parte, el PSOE va a presentar dos mociones. La primera es una propuesta para realizar estudios para la inclusión en el catálogo periférico del PGOU de los inmuebles de la Barriada de Elcano. Asimismo, va a proponer la puesta en marcha de un plan de regulación y concesión de títulos para las viviendas del Barrio de La Barzola y Nueva Barzola.

En la última parte del Pleno, habrá dos preguntas ciudadanas. La primera de la Asociación de Vecinos Nuestra Señora del Carmen de Triana sobre problemas de convivencia e infraestructuras en la Barriada de El Carmen de Triana. La otra, es de una particular sobre el contenedor de recogida de basuras en la Plaza Almirante Espinosa.