'Los Planetas' protagonizan el concierto de este viernes en el Festival del Patio + Metrópolis en Sevilla

Los Planetas. Archivo. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo 'Los Planetas' protagonizará este viernes, 18 de agosto, la cita musical del Festival del Patio + Metrópolis con su Concierto Esencial, una propuesta que lleva al centro arquitectónico de la Diputación de Sevilla "un formato concebido desde la proximidad y la esencialidad".

Desde la eclosión de Super 8 (1994) -el Big Bang del indie español- hasta la lucidez del más reciente Las canciones del agua (2022), pasando por el perfeccionamiento del rock alternativo en Una semana en el motor de un autobús (1998) o la reescritura del canon en La leyenda del espacio (2007), su discografía ha reivindicado "del folclore a la vanguardia, de la melodía a la rabia, de lo ancestral a lo extático".

Jota y Florent, componentes del grupo, llegarán en la señalada noche al escenario del Patio acompañados del pianista David Montañés y del guitarrista flamenco Edu Espín.

El concierto forma parte del proyecto formulado por la institución provincial, que pretende "acercar propuestas culturales a públicos diversos" y convertir el referido espacio "en un escenario para lenguajes artísticos capaces de dialogar con el presente y el futuro".