La plantilla del cementerio de Sevilla acuerda movilizaciones en demanda de cubrir vacantes y las horas extra pendientes

SEVILLA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La plantilla del cementerio de San Fernando, perteneciente al Ayuntamiento hispalense, ha acordado por unanimidad de su asamblea el comienzo de movilizaciones debido al "deterioro" de sus condiciones de trabajo y, en concreto, a la "desidia" con la que a su entender les depara la Dirección General de Recursos Humanos del Consistorio.

La sección de CCOO en el Ayuntamiento, como promotora de la asamblea en la que han sido aprobadas las protestas, ha avisado de que el Gobierno local del PSOE está "normalizando" el supuesto "abandono" de este servicio municipal.

"A la falta de personal por la no cobertura de vacantes, hay que sumar la falta de materiales para el desarrollo de sus labores o la adquisición de material no apto. A día de hoy no sabemos si habrá contrataciones de refuerzo para los meses de verano y si al igual que en 2021, no fuesen posible, esto desembocaría en la realización, otra vez, de numerosas horas extra, cuando aún les deben más de 500 horas extras llevadas a cabo en verano de 2021", enfatiza CCOO.

Así, el sindicato acusa a la Dirección General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de negarse "desde 2017" a convocar una mesa de negociación para abordar asuntos referentes al Cementerio de Sevilla, así como a incluir algún asunto en el orden del día de otras mesas.

"Por lo tanto la situación no es nueva, y esta falta de diálogo de la Dirección General con las organizaciones sindicales ha contado con la aquiescencia del exalcalde de Sevilla como el actual alcalde", dice CCOO.

Así, la semana próxima comenzaran las movilizaciones con panfletos informativos a los usuarios/as sobre la situación de abandono del servicio así como el despliegue de una pancarta en la entrada del propio Cementerio, con la denuncia y la petición al alcalde para que intervenga.