La plantilla de Tussam vota este miércoles la revocación del comité a instancia del sindicato minoritario SEM

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de Tussam está llamada este miércoles 12 a las urnas para votar acerca de la revocación del comité de empresa, a instancia del Sindicato de Empresas Municipales (SEM), que no tiene presencia en dicho órgano, y que ha llevado a cabo una campaña de firmas al respecto, con el objetivo de expresar el "descontento" de parte del colectivo de trabajadores.

En este sentido, la plantilla podrá ejercer su derecho al voto desde las 5,00 horas de este miércoles y hasta las 23,59 horas. Para que la votación sea válida el quórum debe superar el 50% del censo; de lograrse la representación mínima, la propuesta saldría adelante también con la mitad más uno de los sufragios emitidos.

A esta asamblea se llega como cosecuencia del "malestar" que existe en parte de la plantilla, según los convocantes, y el deseo, como apuntan fuentes del sindicato mayoritario a Europa Press, de que "se celebren nuevas elecciones, y lograr así tener una representación que ahora no tienen".

En los comicios para la constitución del comité de empresa, el pasado año, la Confederación General del Trabajo (CGT) logró nueve miembros, por seis la Agrupación Sindical de Conductores; cuatro, el Sindicato Independiente de Trabajadores del Transportes (SITT); tres representantes obtuvo CCOO y uno la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF).