La plataforma del Polígono Sur de Sevilla sobre el informe del INE: "Se nos debería caer la cara de vergüenza"

SEVILLA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Frente a la edición 2020 de los Indicadores Urbanos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que un año más incluye al Polígono Sur de Sevilla como el barrio de menor renta neta media anual por habitante de toda España, seguido otra vez de Los Pajaritos y Amate, la Plataforma Nosotros También Somos Sevilla, que aglutina a diversos colectivos del Polígono Sur, ha avisado de la "vergüenza" que a su juicio deberían sentir los responsables institucionales y el conjunto de la sociedad por esta realidad.

Rosario García, portavoz de dicha plataforma del Polígono Sur, ha explicado a Europa Press que el resultado de este informe no supone ninguna "sorpresa", dados los índices de exclusión social que históricamente ha soportado esta zona de Sevilla, toda vez que en el mencionado estudio del INE figuran de nuevo seis barrios de la capital andaluza entre los 15 de toda España con menor renta neta media anual por persona.

"Esto no nos coge por sorpresa", ha insistido, avisando de que la realidad socioeconómica del Polígono Sur "no va a mejorar" mientras no sean acometidas políticas verdaderamente transformadoras en la zona, marcada por las situaciones de exclusión social y delincuencia.

"LAS COLAS PIDIENDO AYUDA"

"Para mejorar la situación adquisitiva de la gente hay que lograr que tengan trabajo y aquí no se crea empleo, sino las colas pidiendo ayuda", ha lamentado, advirtiendo además de que la nueva crisis derivada de las severas restricciones del estado de alarma decretado contra la pandemia de coronavirus Covid-19, con especial incidencia en quienes vivían de la economía sumergida, va a "agrandar la bolsa" de la pobreza en el Polígono Sur.

"Se nos debería caer la cara de vergüenza de que haya zonas con estas características", ha dicho Rosario García aludiendo a la difícil situación socioeconómica de las familias del Polígono Sur y a la realidad similar que se vive en otros barrios desfavorecidos de ciudades andaluzas como Málaga, Granada o Córdoba, "ignorados por las administraciones".

En ese sentido, ha defendido las reivindicaciones de la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados, de la que forma parte su plataforma, en demanda de medidas de transformación social en las zonas desfavorecidas de las ciudades de Andalucía.