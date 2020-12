Plataforma Stop Feria de Armas pide a Ayuntamiento de Sevilla prohibir las ferias de armamentos en espacios públicos

SEVILLA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Stop Feria de Armas ha informado de que pedirá al Ayuntamiento de Sevilla que apruebe un código ético con el objetivo de que se prohíban las ferias de armamentos en espacios públicos, poniendo como ejemplo la 'Aerospace and Defence meetings' en Sevilla, prevista para el 2, 3 y 4 de febrero de 2021 y la Feria Internacional de Defensa y Seguridad prevista para el próximo 3, 4 y 5 de noviembre de 2021 en el Ifema en Madrid.

En un comunicado, la plataforma recuerda la cancelación de la feria militar Electronic Warfare Europe y señala que este "movimiento pacifista representado por más de veinte organizaciones antimilitaristas, ecologistas y de solidaridad con el pueblo palestino" solicitará al Consistorio hispalense que adopte un código ético para regular los eventos, "tal y como acordó la ciudad de Liverpool cuando canceló la feria de armas".

Celebra la "valiente y coherente decisión" que el Ayuntamiento de Sevilla ha decidido tomar "después de escuchar a la sociedad civil organizada". "Esta es una feria que no debería haber sido aceptada de entrada. No queremos ser cómplices de armas que se usan para reprimir a pueblos oprimidos como el palestino o el yemení. Esperamos que el Ayuntamiento sea consecuente y también cancele la Aerospace and Defence Meetings Sevilla 2021, una feria que bajo una apariencia industrial encubre un mercado de armas de destrucción y de guerra", afirma Rosario Granado, de Plataforma Solidaridad con Palestina Sevilla, organización miembro de la coalición Plataforma Stop Ferias de Armas.

"La decisión tomada por el Ayuntamiento de Sevilla le aleja de la derecha y la extrema derecha que defiende el negocio de la muerte y el lucro económico a costa de los derechos de personas en territorios ocupados. Esperamos que ante los ataques que vendrán de la extrema derecha el Ayuntamiento se muestre firme ante su decisión tomada", indica.