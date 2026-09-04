La plataforma 'US por la pública' protesta en Sevilla por los "duros recortes" e "infrafinanciación" en la Universidad

Archivo - Una protesta a las puertas del Rectorado para exiger más financiación como imagen de recurso - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La plataforma 'USxlapública' se moviliza este sábado, 5 de septiembre, por los "duros recortes" en la Universidad, y lo hace coincidiendo con la apertura oficial del curso académico 2026-27, prevista para ese mismo día, en el Paraninfo durante un acto que estará presidido por la rectora, Carmen Vargas.

"Será un nuevo curso que viene marcado, sin duda, por los duros recortes anunciados durante el curso anterior para hacer frente a la extremadamente grave situación financiera que atraviesa no solo la US, sino también la mayor parte de las universidades públicas andaluzas", destaca el colectivo en un comunicado.

Para la plataforma, esta situación es "consecuencia directa" de la "infrafinanciación" que viene sufriendo el sistema universitario público andaluz por parte de la Junta "desde hace muchos años", circunstancia que "se agrava por la mala gestión de la institución por parte de anteriores equipos de gobierno".

Consideran los convocantes de la protesta que la citada infrafinanciación "genera inestabilidad y tiene sus consecuencias en cascada, como son disminuir la contratación de personal a costa de aumentar las ratios, paralizar las promociones del personal, limitar los fondos bibliográficos o las ayudas de los planes propios, eliminar las ayudas de acción social, cancelar actividades culturales, las becas o las movilidades".

"Es una estrategia que pretende asfixiar a las universidades públicas para favorecer el crecimiento de universidades privadas", alertan desde la plataforma. Por todos estos motivos, desde 'USxlapública' se suma a la convocatoria del comité de empresa del Personal Docente Investigador (PDI) Laboral de la US y se concentrará a las puertas del Rectorado de la Universidad de Sevilla, a las 11,30 horas, para exigir tanto a las autoridades académicas, como a los responsables de la Junta, "el fin de los recortes y una financiación justa y suficiente" para que la universidad pública pueda seguir realizando "de forma digna" su labor, "necesaria e indispensable más que nunca para la sociedad actual".