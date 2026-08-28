La Plaza España de Sevilla amanece sin verdín: Proceso antialgas con cloro y recuperación de la ría y su fauna

Estado de la ría de la Plaza España durante el proceso antialgas realizado por el Ayuntamiento - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ría de la Plaza España de Sevilla ha amanecido sin verdín después de que el Ayuntamiento haya aplicado productos antialgas y haya incrementado la dosificación de Hipoclorito Sódico, dentro del tratamiento comenzado este miércoles tras el llenado del espacio y que prevé culminar este fin de semana, cuando más allá del color, el agua recuperará sus niveles óptimos de transparencia y aspecto.

Según ha detallado el Consistorio en un informe técnico consultado por Europa Press, el nivel de cloro aplicado se ha ajustado "meticulosamente" para garantizar la erradicación del alga sin poner en riesgo la fauna --aves y peces-- que habita el entorno de manera habitual.

De esta manera, el informe firmado por el ingeniero técnico industrial, Antonio Francisco Pérez, ha señalado que la aparición de las microalgas tras las labores de reparación ejecutadas por la Gerencia de Urbanismo para evitar filtraciones, se ha debido a que el volumen y velocidad de llenado inicial "superaron temporalmente la capacidad de procesamiento de la depuradora", sumado a una combinación de factores excepcionales, como la procedencia del agua, un exceso de nutrientes y las condiciones climatológicas.

En este sentido, al tratarse de agua de pozo, que carece de tratamientos previos, la alta concentración natural de nitratos y fosfatos, que actúan como fertilizante para estas algas, junto a las altas temperaturas y radiacción solar, han funcionado como un "catalizador biológico" que ha acelerado la división celular de las microalgas.

Una vez detectada la proliferación de algas, debido al "asentamiento del agua", el equipo técnico activó un protocolo de contingencia basado en un tratamiento químico de choque, mediante la aplicación de productos antialgas específicos para romper la estructura celular de las micras en suspensión y el incremento de cloro realizado. Este régimen se prolongará durante varios días para "forzar" la clarificación del agua.

Por otro lado, los peces de la ría se mantendrán en la Plaza de América hasta que se estabilicen los parámetros químicos del agua y el sistema de filtración absorba los residuos orgánicos derivados del tratamiento. Un regreso que el Área de Limpieza, Arbolado y Parques y Jardines ha fechado en el mes de octubre, cuando está previsto que se realice el vaciado y limpieza del estanque, momento que se aprovechará para recuperar la fauna de la ría.