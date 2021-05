El pleno de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) da luz verde a propuestas de gestión de "amplia repercusión" para la ciudadanía

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 21 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno ordinario del mes de mayo de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha dado luz verde a "importantes iniciativas de gestión" del Gobierno municipal que tendrán "amplia repercusión para el bienestar de la ciudadanía" como la mejora del transporte público urbano, las nuevas ayudas para comerciantes, autónomos o asociaciones empresariales, según han explicado desde el Ayuntamiento alcalareño.

Asimismo, también se ha aprobado la subida de las subvenciones para las entidades sociales de la ciudad, la financiación para acometer inversiones por valor de diez millones de euros que permitirán desarrollar proyectos vitales de cara al presente y futuro de la ciudad, o la moción conjunta para la limpieza de los restos de amianto en la zona de Marchenilla.

El portavoz del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento alcalareño, Jesús Mora, ha expresado la satisfacción con el desarrollo del pleno tanto por su repercusión económica, social y ciudadana, como por el ambiente constructivo y de cordialidad que demuestra que el interés general y bienestar ciudadano está por encima de otras cuestiones políticas.

El portavoz ha destacado la trayectoria del Ayuntamiento de apoyo al sector comercial y empresarial, "más en esta época de graves consecuencias por la pandemia en las que muchos negocios han tenido que cerrar o reinventarse" y ha garantizando su continuidad, por ejemplo, con estas nuevas bases reguladoras de ayudas a comerciantes, autónomos y asociaciones comerciales de Alcalá, para ayudarlas a transformarse y ser más competitivas.

Así, entre las nuevas líneas subvencionables está la de transformación digital ante el crecimiento de la modalidad de venta online para que las pymes alcalareñas puedan adquirir las plataformas tecnológicas que les permitan no quedarse atrás; o las mejora de espacios tanto de escaparates, como llamada de atención o de espacios interiores adaptados a nuevos tiempos. Junto a ello una línea específica para que las entidades comerciales y asociaciones empresariales pueden realizar campañas de promoción de sus productos, servicios o bienes comunitarios, que en definitiva son crecimiento económico para Alcalá.

Otro punto de suma importancia son las nuevas bases reguladoras de subvenciones a las entidades sociales de Alcalá de Guadaíra. "Como se ha podido comprobar, tienen un papel fundamental apoyando al tejido social, atención a los más vulnerables, personas sin hogar, con discapacidad, temas de igualdad, de salud y la fórmula colaborativa con el Ayuntamiento es la más eficaz para que los recursos sean más efectivos", ha subrayado. De hecho, el compromiso del Equipo de Gobierno es tal que estas ayudas se han duplicado en los últimos años, pasando de 164.000 en 2014 a más de 354.000 euros en este 2021.

Mora ha recordado la envergadura del nuevo contrato para el transporte público en una ciudad de tanta extensión y población. Desde el Gobierno se planifica e implementa esta mejora en su lucha contra el cambio climático, para que Alcalá de Guadaíra disponga de un transporte más ecológico y sostenible pero, sobre todo, desde su compromiso con la ciudadanía y especialmente con los más vulnerables, para que sea un servicio más social y que responda y esté preparado para las necesidades y demandas de los usuarios, con una efectividad de potencie su utilización e incorpore el uso de medios tecnológicos que ya son imprescindibles y tenderán a ampliarse. Todo ello unido a reformas de paradas y marquesinas para propiciar un entorno más agradable y cómodo.

Asimismo, el pleno ha dado luz verde a operaciones de préstamos en un paquete de diez millones de euros para ejecutar actuaciones clave para Alcalá, como el Vial Intermedio, la Ronda Sur, actuaciones en el Distrito Norte y Este, la A-392, la recogida de basuras y limpieza viaria o la Casa de la Juventud. Son, según Mora, inversiones que ya se han iniciado en este 2021 y seguirán en 2022 con el importante componente de la repercusión en la creación de empleo para la ciudadanía, en el sector de la construcción y el de empresas auxiliares relacionadas.

No ha querido pasar por alto el portavoz las negociaciones y el acuerdo para la moción conjunta de la limpieza del amianto en la zona de Cruz de Marchenilla. El Ayuntamiento se preocupa por los vecinos y está sensibilizado con el medio ambiente, pero no podía permitir que esa limpieza se sufrague con los impuestos de todos los alcalareños, o se presione más a un colectivo ciudadano ya perjudicado como fueron los extrabajadores de la antigua fábrica, que no deben sufrir más a consecuencia del reparto residual de los terrenos durante su despido.

Los grupos municipales del Ayuntamiento están comprometidos con la ciudadanía y han realizado una hoja de ruta para la limpieza con la culminación de la orden de ejecución para que el propietario mayoritario, Valdeazores S.L. limpie los terrenos, o en su defecto, que lo realice el Ayuntamiento remitiéndole las costas.