El Pleno de Alcalá (Sevilla) aborda nuevos desarrollos de suelo para actividades empresariales

ALCALÁ (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

La delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) propone al Pleno de septiembre nuevos desarrollos de suelo para actividades empresariales, tal y como ha explicado el delegado de Urbanismo y Planificación Estratégica, Jesús Mora. Se trata de dos nuevos instrumentos de planeamiento para la localización de nuevas actividades empresariales.

El primero de ellos es el Estudio de Ordenación de la Unidad de Ejecución 79 ubicada en el parque empresarial de la Red Norte, con una superficie total de 53.773 metros cuadrados de suelo. De esta manera, se crea un gran espacio para la implantación de actividades industriales de superficie extensiva y alto valor añadido, así como actividades logísticas de gran capacidad, informa el Consistorio en una nota de prensa.

Este estudio de ordenación adapta el planeamiento urbanístico a las nuevas demandas productivas se dota de un total de 44.384 metros cuadrados de uso industrial y 9.388 metros cuadrados de uso terciario. La segunda propuesta que se eleva al pleno de este mes de septiembre es un Estudio de Detalle para la localización de una nueva superficie comercial en el Distrito Sur de la ciudad, en la Unidad de Ejecución 2, junto a la carretera de Utrera.

En total, el Estudio de Detalle se materializa sobre una manzana de 9.000 metros cuadrados de superficie y una edificabilidad de 5.222 metros cuadrados. Se propone un complejo inmobiliario de un total de 36 locales comerciales, zonas comunes y aparcamientos, así como dos parcelas de 1.500 y 1.000 metros cuadrados de superficie.

Mora ha manifestado que "ambos instrumentos facilitarán el crecimiento de las empresas alcalareñas, "la implantación de otras nuevas, así como la generación de nuevos puestos de trabajo". Mora ha resaltado que "desde la Delegación de Urbanismo se acompaña a los inversores y se favorece el crecimiento sostenible de las zonas industriales y comerciales de la ciudad, con el objetivo de ganar productividad, capacidad de negocio y creación de empleo".

El delegado también se ha referido a varios acuerdos aprobados por la Junta de Gobierno Local celebrada el pasado viernes. Se trata de acuerdos vinculados al desarrollo urbano y económico de la ciudad. Uno de ellos, es el faseado de las obras de urbanización del ámbito urbanístico comprendido entre la avenida Adolfo Suárez y la avenida Mar Mediterráneo, con usos residenciales y terciarios.

El otro de los acuerdos aprobados es el proyecto de actuación para la instalación de un camping y una instalación deportiva asociada en la zona de Palmetillo.