Pleno apoya la moción de IU para reactivar el plan del Polígono Sur, qué reunirá a todas las partes en semanas

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado las mociones de IU para reactivar el plan integral del Polígono Sur, un marco en el que además se ha anunciado una reunión con todas las Administraciones entre final de marzo y principios de abril, a la par que se ha acordado otra iniciativa de la federación de izquierdas para dar el apoyo municipal a la movilización convocada para el día 8 de marzo para reivindicar el papel de las mujeres.

Respecto al Polígono Sur, la iniciativa de la federación de izquierdas recoge el gobierno municipal convoque de urgencia una reunión de la comisión de seguimiento del plan integral para evaluar el desarrollo e impacto social que ha tenido el proyecto y de tratar de reactivarlo, concretando plazos y compromisos presupuestarios; así como exigir al Gobierno retomar el diálogo para instalar la comisaría de Policía Nacional dentro del Polígono Sur.

También, se incluye que el Ayuntamiento aumente el presupuesto para la zona, lleve a cabo acciones y gestiones pertinentes con la empresa gestora para poner fin a "los apagones de luz que en los últimos meses se vienen produciendo en los barrios del Polígono Sur" y que adopte medidas para facilitar la participación de los vecinos en el diseño de las actividades de la Factoría Cultural.

Los acuerdos inciden en instar a Correos a activar la oficina postal en la calle Escultor Sebastián Santos y a reabrir la de Alcampo y a que la Junta de Andalucía a que agilice el proceso de regularización de las viviendas del Polígono Sur que son de su titularidad y a afrontar el arreglo urgente de las canalizaciones de los bloques de pisos ubicados en Martínez Montañés "para acabar cuanto antes con el vertido de aguas fecales que allí se viene produciendo".

El portavoz de IU, Daniel Rojas, señala que este plan integral se aprobaba hace doce años, tiempo tras el que "no se ven los resultados esperados", con "numerosas asignaturas pendientes, ya que siguen los muros que se iban a derribar".

"No decimos que no se está haciendo nada, pero las cosas no se están haciendo bien ni se entiende como una prioridad", lamenta, ante lo que pone como ejemplo el montante que el Ayuntamiento destina, "unos irrisorios 17.500 euros para los elevados niveles de exclusión social y pobreza que existen". Pide que se programe lo que falta del plan y se analice lo que queda por hacer porque si no "seguirá siendo un pozo sin fondo si no se cambia el paradigma de inversión".

El delegado del Distrito Sur, Joaquín Castillo (PSOE), ha informado que desde la comisionada del Polígono Sur le ha trasladado que, tras hablar con el Ayuntamiento, la Delegación de Gobierno y la Junta de Andalucía, se prevé llevar a cabo una reunión "entre finales de marzo y abril". También, menciona que se está avanzando en el asunto de las viviendas y que, respecto a la oficina de Correos, se está a la espera de un "problema" entre el contrato de ésta con la Agencia para la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), algo ante lo que Castillo detalla que el Ayuntamiento también va a mediar.

Detalla que los 17.500 euros que se han mencionado son para formación de cooperativas de trabajo asociado, poniendo en valor el cooperativismo "para el futuro del empleo en la zona". A ello, suma las partidas de AVRA, del Ayuntamiento y un "sin fin" de ayudas.

El concejal del PP Alberto Díaz valora positivamente el fondo y el contenido de la propuesta, asegurando que se necesitan "apuestas claras y de una vez por todas, con las tres Administraciones y el Comisionado del Polígono Sur, para que esa zona de la ciudad se beneficie de las políticas sociales del Ayuntamiento". "El diálogo permanente entre las Administraciones podrían empezar a dar sus frutos", agrega, poniendo en valor las acciones realizadas en el pasado.

El edil de Cs Javier Moyano ha puesto de manifiesto la situación que vive el barrio y, tras poner en valor las inversiones en infraestructuras realizadas, apuesta por el desarrollo de proyectos sociales o de emprendimiento dirigidos a su población.

La concejal de Participa Sevilla Cristina Honorato no entiende que exista esta situación en el Polígono Sur y no se decida "entre todos" atajarlo, viendo "cierta intencionalidad en que exista ese patio trasero". Además, critica que en la Junta Municipal del Distrito Sur se aprueban propuesta que "se quedan en papel mojado" y considera que se necesita una acción "más férrea" para avanzar en este plan en el Polígono Sur.

Por otra parte, IU ha presentado una moción para que el Pleno exprese su apoyo la huelga general de mujeres, facilitando su desarrollo y "todos los medios materiales, personales y de difusión" de las manifestaciones, concentraciones, actividades y actos que convoquen las asociaciones de mujeres el día 8 de marzo. Al respecto, el Ayuntamiento mostrará su apoyo a la huelga convocada por UGT y CCOO, que implica un paro de dos horas, respetando la modalidad que decidan realizar los miembros d su plantilla que quieran sumarse.