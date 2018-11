El pleno de la Diputación aprueba "seguir ayudando" a los pueblos de las riadas de manera "coordinada"

Publicado 31/10/2018 15:28:57 CET

Villalobos: "Aún no he oído a ningún alcalde decir que va a poner dinero de su presupuesto, pero sí he visto a gente encadenándose"

SEVILLA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Sevilla, reunido este miércoles en sesión ordinaria, ha aprobado por unanimidad una moción de IU que ha contado con enmiendas del PSOE y del PP, y que finalmente implica que la institución siga "ayudando" a los municipios afectados por las últimas riadas "en coordinación" con el resto de administraciones, demandando además un plan de reparación de infraestructuras y ayudas a los damnificados y que el Gobierno central apruebe la declaración de zona de especial riesgo para estas localidades.

La sesión plenaria, como se ha informado, ha comenzado con una declaración institucional en respaldo a los municipios de las comarcas de la Sierra Sur y la Campiña afectados por las riadas derivadas de las intensas precipitaciones caídas sobre la zona la madrugada del 21 al 22 de octubre, ocasionando numerosos daños en viviendas, infraestructuras y cultivos de tales localidades.

Hablamos de municipios como Aguadulce, Badalatosa, Casariche, Los Corrales, Lora de Estepa, Martín de la Jara, Morón de la Frontera, La Roda de Andalucía, El Saucejo, Écija, La Puebla de Cazalla, Osuna, Lantejuela o El Rubio, toda vez que las riadas afectaron a 16 carreteras de la provincia, tres vías de interés agrario, varios puentes o el trazado ferroviario, dejando eventualmente incomunicados los municipios de El Rubio y Los Corrales.

La citada declaración institucional, así, aboga por respaldar la reparación de los daños en tales municipios, con el compromiso de la institución de arreglar cuanto antes las carreteras y puentes afectados por el temporal en la salida de El Rubio por la carretera SE-9206, que une la localidad con Marinaleda, y en la SE-9206, que une El Rubio y Estepa.

Y mientras la Junta de Andalucía acaba de aprobar de su lado un primer paquete de ayudas de 37,7 millones de euros para los municipios de Málaga y Sevilla afectados por estas riadas y el Gobierno central prevé aprobar el viernes la declaración de zona de especial riesgo para estas localidades, la moción de IU prestaba especial atención a las localidades de la Sierra Sur, donde muchos caminos rurales y agrarios han quedado "obstruidos o anegados en medio de la campaña de la recogida de la aceituna", incidiendo así en una actividad económica clave para dicha comarca.

LA PETICIÓN INICIAL DE IU

La propuesta, defendida por el diputado provincial de IU Antonio Nogales, alcalde de Pedrera, señalaba en ese sentido el fondo de contingencia previsto en el presupuesto anual de la Diputación, reclamando que la Diputación pusiese en marcha un "plan urgente de arreglo de caminos" con cargo a dicho fondo, para los municipios de la Sierra Sur afectados por las lluvias, poniendo a disposición de los mismos "los recursos humanos y materiales posibles" para su reparación y el desarrollo normal de la campaña de recogida de la aceituna.

Pero durante el debate plenario, la socialista Trinidad Argota ha defendido que la Diputación ya está "trabajando codo con codo" con el resto de administraciones para arreglar los daños causados por las riadas, recordando que las lluvias han afectado a más municipios más allá de la Sierra Sur y que las administraciones han comenzado a orquestar las correspondientes ayudas.

En ese sentido, ha alegado que a la Diputación lo que le corresponde es trabajar de modo "coordinado" con el resto de administraciones para la reparación de los daños, recordando que 20 de los 37,7 millones de euros aprobados por la Junta para tal extremo se dedican precisamente a caminos rurales. Así, los socialistas han propuesto sustituir la petición de IU por el compromiso de que la institución provincial siga "ayudando dentro de sus competencias a los municipios afectados, en coordinación y coparticipación con los ayuntamientos, la Junta y el Estado".

"DESORDEN DE FACTORES"

El popular Juan de la Rosa, de su lado, ha expuesto que esta moción deja en "agua de borrajas" la declaración institucional previa, opinando que tal extremo prueba que la misma no recogía "todas las sensibilidades" y atisbando un "desorden de factores" en las medidas promovidas por la Junta y el Estado. Dado el caso, ha defendido una enmienda de adición a la moción original, en demanda de un plan de arreglo de infraestructuras en la zona y ayudas a los damnificados, e instando además al Gobierno central socialista a aprobar la declaración de zona de especial riesgo para estos municipios.

Finalmente, el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos (PSOE), ha defendido que la Diputación ha estado "desde el minuto uno arrimando el hombro" en los municipios afectados y que la Junta ha demostrado su "enorme sensibilidad" con las localidades. "Aún no he escuchado a ningún alcalde decir que va a poner equis dinero de su presupuesto (municipal para las reparaciones), pero sí he visto a gente encadenándose", ha aseverado respecto al reciente acto de protesta protagonizado por el alcalde de La Roda de Andalucía y exdiputado provincial por IU, Fidel Romero.

Así las cosas, el presidente de la Diputación ha llamado a "trabajar entre todas las administraciones" para reparar los desperfectos, toda vez que IU ha aceptado las enmiendas del PSOE y el PP y el pleno ha aprobado por unanimidad que la Diputación siga "ayudando dentro de sus competencias a los municipios afectados, en coordinación" con el resto de instituciones, así como la demanda de un plan de reparación de infraestructuras y ayudas a los damnificados y que el Gobierno central apruebe la declaración de zona de especial riesgo para estas localidades.