El Pleno de Diputación de Sevilla aborda este jueves la aprobación de las cuentas de 2024 y convenios con US y UPO

Archivo - Sevilla.-El Pleno de Diputación aborda este jueves un 'pacto por la cultura', una ayuda para Burguillos y la dependencia - DIPUTACIÓN - Archivo

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla celebra este jueves el Pleno ordinario correspondiente al mes de septiembre, en el que se abordará, entre otros asuntos, la aprobación definitiva de la Cuenta General de 2024 de la Diputación, sus organismos autónomos y sociedades, y la aprobación de convenios con las universidades públicas sevillanas para el desarrollo de estudios en materia de igualdad.

En el inicio de la sesión plenaria está previsto que se dé lectura a dos declaraciones institucionales: una impulsada por la Federación Salud Mental Andalucía, con motivo de la celebración del Día de la Salud Mental --el 10 de octubre-- y otra para mostrar el respaldo de la institución al sector del arte sacro en Sevilla, "frente a los problemas de intrusismo y competencia desleal".

En el orden del día, recogido por Europa Press, se incluyen 24 puntos, entre los que se encuentran, además de los ya citados sobre las cuentas del pasado y año y los convenios con la US y la UPO, un acuerdo con la Junta de Andalucía y el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para dar continuidad a la labor de la Junta Arbitral Provincial de Consumo de Sevilla.

Asimismo, figura la dación de cuenta de la información de la Mesa de la Sequía del día 21 de julio de 2025, y una resolución de Presidencia por la que se aprueba la adopción de medidas para la agilización y optimización de los procedimientos de contratación pública en la Diputación.

El Pleno también someterá a aprobación el establecimiento de precio público por la prestación del servicio de suministro de agua en alta sin tratamiento, procedente de la infraestructura de captacción de agua potable en el Cerro de la Cruz (Estepa) por parte de la Diputación.

En el capítulo de mociones. el Grupo Socialista plantea que la Junta "colabore en las obras del Plan de acción elaborado por Aguas del Huesna", y otra del PP "contra los recortes de los derechos sociales a los colectivos más vulnerables en la Diputación".

Por su parte, Con Andalucía lleva una moción para denunciar el "genocidio" en Palestina y Vox otra relativa a la toma de medidas urgentes de protección del sector ganadero frente a la lengua azul.