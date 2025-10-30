El Pleno de la Diputación de Sevilla aprueba convenios de cesión con ayuntamientos e inversiones en movilidad

SEVILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Sevilla ha aprobado este jueves diversos convenios de colaboración con ayuntamientos de la provincia para la cesión de inmuebles en relación a las sedes de Servicios Sociales. Asimismo, ha sacado adelante diferentes partidas destinadas a programas de empleo rural e inversiones en materia de movilidad y agua.

Según una nota de prensa remitida por la institución provincial, el convenio se ha firmado con los ayuntamientos de Osuna, Umbrete y Las Cabezas de San Juan para la cesión gratuita de uso, mediante mutación demanial externa, de parte de los edificios municipales donde están ubicadas las sedes del Área Territorial de Servicios Sociales de Sevilla Este, Aljarafe y Sur, respectivamente.

Una colaboración que comprende la cesión gratuita de los inmuebles por parte de los ayuntamientos y la cofinanciación por la Diputación de los gastos de mantenimiento, limpieza y suministros de los espacios cedidos, en función de los metros utilizados.

La diputada de Cohesión Social e Igualdad, María Encarnación Fuentes, ha destacado que los convenios permiten "acercar los servicios sociales a las personas y garantizar la red básica de atención social en los municipios".

El pleno también ha ratificado la intención de la Diputación de unirse a la Asociación Española de Carreteras, el Foro de Gestores de Carreteras de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consells, la Asociación Técnica de Carreteras y la Asociación Mundial de la Carretera. El presidente de la institución, Javier Fernández, ha destacado el papel de las carreteras autonómicas y provinciales para "el progreso y la cohesión territorial".

En este sentido, La Diputación tiene una hoja de ruta consistente para los casi 1.500 kilómetros de carreteras provinciales bajo su jurisdicción, recogida en su Programación Inversora Trienal, PIT 2025- 2027, dotada con 40Meuro para estas tres anualidades. Así como otros 19 millones de euros presupuestados para 2026. Fernández ha reclamado inversiones de la Junta de Andalucía para los 1.900 kilómetros de carretera de su titularidad.

Además, el Pleno ha aprobado las bases especificas y la convocatoria para la distribución de subvenciones cofinaciadas por la Junta de Andalucía, destinadas a la financiación de los costes de adquisición de los materiales de los proyectos de obras y servicios afectados en el programa de fomento de empleo agrario 2025.

Este año la subvención concedida por la Junta ha sido de 14,4 millones, a los que la Diputación ha de añadir 4,8 millones de euros, por lo que el importe total de la convocatoria va a ascender a 19,2 millones de euros, destinados a financiar los proyectos PFEA 2025 de la provincia de Sevilla. La diputada de Cohesión Territorial, Teresa Jiménez, ha precisado durante su intervención en el Pleno que es la Diputación la que "asume la gestión integra de la concesión y justificación de estas subvenciones". El plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde la publicación del extracto en el BOP hasta el 31 de Enero de 2026.

Otros acuerdos adoptados en esta sesión se refieren a la aprobación de la modificación puntual del Programa de Cooperación en Inversiones y Servicios, PCIS, del Plan Actúa, prorrogando hasta un máximo inicial del 30 de septiembre de 2026 la vigencia del programa, y la aprobación de la colaboración financiera en torno a 10 millones de euros para la adquisición por parte de la práctica totalidad de los municipios sevillanos de vehículos a motor para la prestación de servicios públicos.

Como moción de urgencia, se ha aprobado la autorización del gasto del nuevo crédito disponible para la ampliación de los créditos inicialmente asignados a la Convocatoria para la construcción y renovación de equipamientos municipales.