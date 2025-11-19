El Pleno de Diputación de Sevilla aprueba este jueves el presupuesto provincial de 2026 con 656,4 millones de euros

Archivo - Pleno de la Diputación de Sevilla, en foto de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla celebra este jueves un Pleno de carácter extraordinario para la aprobación inicial del Presupuesto General de la Corporación y de sus Organismos Autónomos y Sociedades correspondientes al ejercicio 2026. En este sentido, las cuentas ascienden a 656,4 millones de euros, lo que representa un incremento del 7,5% con respecto al anterior presupuesto.

Esta votación saldrá adelante tras el pacto alcanzado esta semana entre los Grupos del PSOE y Con Andalucía en la Diputación. Ambas formaciones han rubricado un nuevo acuerdo programático de Estabilidad y Continuidad para respaldar el presupuesto provincial, que son las terceras cuentas consecutivas que ambas formaciones pactan.

Tanto el Grupo Socialista como Con Andalucía han destacado de este presupuesto las partidas orientadas a materia de vivienda, política social, infraestructuras, gestión del agua, cohesión territorial y refuerzo de los servicios públicos.

Las dos formaciones han indicado que se trata de un acuerdo que "consolida una Diputación útil, cercana y sostenible, capaz de impulsar inversiones sin recurrir al endeudamiento". Además de destinar 163 millones de euros a inversiones propias y transferencias a los ayuntamientos".

Asimismo, el orden del día, recogido por Europa Press, contempla la modificación puntual del acuerdo adoptado en la sesión plenaria de Organización y Funcionamiento de fecha 27 de julio de 2023, en relación con el Personal Eventual.

Además, el Pleno abordará la aprobación inicial de la plantilla de personal de la Diputaciónde Sevilla y de los Organismos Autónomos OPAEF y Casa de la Provincia, correspondientes.