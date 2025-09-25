El pleno de la Diputación de Sevilla aprueba sendos convenios de colaboración con US y UPO para estudios sobre igualdad

El pleno de la Diputación de Sevilla durante la sesión ordinaria del jueves 25 de septiembre de 2025. - EUROPA PRESS

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Sevilla ha aprobado por unanimidad dos convenios de colaboración con la Universidad de Sevilla (US) y con la Universidad Pablo de Olavide (UPO) para el desarrollo de estudios de investigación en materia de igualdad para el binomio 2025-2027.

Durante la celebración del pleno, que ha tenido lugar este jueves, la diputada provincial de Cohesión Social e Igualdad, María Encarnación Fuentes, ha señalado que ambos convenios forman parte del Observatorio Provincial para la Igualdad y Diversidad.

Así, en el caso de la UPO se desarrollará un estudio sobre el empredimiento femenino en la provincia de Sevilla, mientras que en la US se llevará a cabo un estudio sociológico sobre los factores causales de las agresiones sexuales grupales, con especial foco en la influencia de la pornografía en el caso.

Ambos convenios cuentan con una financiación de 41.000 euros respectivamente, distribuidos en tres años, según ha detallado Fuentes.

El objetivo de ambos acuerdos es realizar investigaciones y análisis para "anticipar los problemas, aportar soluciones y fundamentar las políticas públicas en evidencias y no en intuiciones".

Por su parte, la diputada de Por Andalucía, Silvia Martínez, ha señalado durante su intervención que la propuesta del pleno responde al desarrollo del Plan Provincial, concretamente a la línea seis que fija como objetivo las políticas en materia de igualdad, al tiempo que ha subrayado la importancia de "que las administraciones trabajen para conseguir la igualdad real de orden y mujeres".