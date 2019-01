Pleno insta a Ayuntamiento de Sevilla a hacer modificaciones presupuestarias para garantizar compromisos con plantilla

Publicado 28/01/2019 18:07:47 CET

Espadas afirma que la moción responde a la "mala conciencia" de Participa e IU, quienes cargan contra el uso de trabajadores

SEVILLA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado por unanimidad la moción conjunta planteada por Participa Sevilla e IU en la que se insta al gobierno municipal a impulsar las modificaciones presupuestarias necesarias para hacer efectivos los compromisos laborales alcanzados

con los sindicatos, como es la aplicación de las 35 horas semanales o la subida salarial prevista en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), por un montante total que ronda los 35 millones.

Esta moción se produce después de que los sindicatos se hayan dirigido al resto de partidos políticos tras haber mantenido una reunión con el alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, donde éste les expuso un informe del interventor general en el que se advertía de que, si no se aprobaba un nuevo presupuesto y se prorrogaba el de 2018, existirían dificultades para hacer frente a los citados compromisos de aumento salarial a la plantilla, especialmente porque ponía problemas a su autorización al ser de tan elevada cuantía.

En este marco, PP, Participa Sevilla e IU han acusado a Espadas de utilizar a los trabajadores municipales como "ariete" y de "mentir" y piden tener el citado informe, un documento que Espadas ha mostrado este lunes durante su intervención en el pleno, tras calificar esta iniciativa como "la de la mala conciencia" de la oposición y volver a pedir "responsabilidad" a los grupos.

En la exposición de la moción, el portavoz de IU, Daniel González Rojas, afirma que el alcalde confunde el acuerdo político con la gestión administrativa, asegurando que "ya no cabe acuerdo a estas alturas del mandato ante los incumplimientos producidos". Considera una "estrategia" la reunión con los sindicatos y afirma que, "si hace falta levantar algún reparo de Intervención, cuente con nosotros".

En esa línea, el concejal de Participa Julián Moreno deja claro que no acepta "chantajes ni mentiras" y critica que Espadas les haya "echado encima a los sindicatos". "Se puede conseguir que cobren sin dar carta blanca a todo lo que quiera el alcalde, con el nerviosismo electoral", concluye, asegurando que no tienen mala conciencia.

Frente a ello, el alcalde ha explicado que ha pedido al interventor que firme el escrito que le remitió para que "no le queden dudas" de su veracidad ni a los representantes sindicales ni al resto de portavoces de los grupos. "Ni miento, ni falto a la verdad cuando están en juego los intereses de Sevilla", afirma, dirigiéndose a continuación al PP, a quienes ha indicado que, cuando lean el documento, "tendrán que sacar adelante" las cuentas de 2019 por "responsabilidad".

"Si han decidido el no a las cuentas de 2019, no les voy encima a ahorrar las consecuencias de su decisión, especialmente cuando el interventor se dirige a mí y me traslada la necesidad de aprobarlas, algo que explico a cada grupo, pero también a los sindicatos porque han de saberlo los afectados", sentencia el alcalde.

Al respecto, el portavoz del PP, Beltrán Pérez, señala que los trabajadores "venían alarmados y les dije que quería ver el informe". Afirma que Espadas hace "el ridículo porque ahora dice que el interventor ya no prohíbe las modificaciones presupuestarias sino que las desaconseja" y considera que se trata del "gran engaño" a los trabajadores. "Cuando tenga el documento, me reuniré con el alcalde", sentencia.