El Pleno ratifica la candidatura de Sevilla a la Agencia Espacial: "Un proyecto de ciudad que irradiará a Andalucía"

SEVILLA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha ratificado este viernes por unanimidad la presentación de la candidatura para albergar la sede de la Agencia Espacial Española, uno de los primeros organismos que el Gobierno central quiere desconcentrar, con el compromiso de que éste es un "proyecto de ciudad" que "irradiará" a toda Andalucía. En una sesión extraordinaria, el alcalde de la ciudad, el socialista Antonio Muñoz, ha agradecido el apoyo unánime de la Corporación que evidencia, según sus palabras, que la ciudad está "viva", es "ambiciosa" y sabe "afrontar desafíos". "Nos hace más fuerte", ha subrayado, al tiempo que ha valorado el apoyo expreso de 240 entidades públicas y privadas a la candidatura y el respaldo de los más de 14.100 particulares que se adherido a la campaña impulsada por el Consistorio en las redes.

"Hoy, Sevilla no tiene solo un color especial. Tiene también un color espacial", ha parafraseado Muñoz en alusión a la popular canción del dúo de Dos Hermanas (Sevilla) Los del Río. El primer edil de Sevilla ha puesto el "énfasis" en que la candidatura "no es un proyecto municipal ni del Ayuntamiento. Es el proyecto de Sevilla" que "irradiará al resto de Andalucía". En este punto, ha reconocido el "papel" jugado por la Junta de Andalucía en la "configuración" de la candidatura.

En este punto, ha recordado el informe aprobado en el Consejo de Gobierno andaluz de esta semana, en el que el Ejecutivo de Juanma Moreno ha apostado por Sevilla como primera opción --Huelva es la segunda-- para optar a la Agencia Espacial al "entender que es la que más puede garantizar que venga a Andalucía" al "cumplir todos los requisitos". "No hay mejor sitio que Sevilla", ha apostillado Muñoz, que nuevamente ha remarcado que la candidatura de Sevilla es "sólida y de tremenda calidad".

Los grupos de la oposición han ratificado su apoyo "sin fisuras" a la candidatura de Sevilla para ser sede de la Agencia Espacial con una petición expresa de cara a la carrera electoral que se abre en breve con motivo de las elecciones municipales de mayo de 2023: que "nunca" nadie se "apropie" de este proyecto, especialmente, si la ciudad logra ganar el concurso al que optan "muchos competidores".

En este sentido, el portavoz del PSOE, Juan Manuel Flores, ha defendido que el "proyecto de ciudad" que supone la candidatura a la Agencia Espacial servirá para "recolocar" a Sevilla en el mapa industrial, y más concretamente en el espacial. Por su parte, el jefe de filas del grupo municipal del PP, Juan de la Rosa, ha señalado que "entendemos" que se ha hecho un trabajo de "excelencia" en el que los 'populares' "iremos de la mano del gobierno municipal". Igualmente, ha destacado que Andalucía cuenta con una Estrategia Aeroespacial que es una "apuesta decidida" de la Junta.

Por parte de Cs, el concejal Miguel Ángel Aumesquet ha llamado la atención sobre el "ejemplo de lealtad" de todos los grupos y sobre la "ansiada unidad de las administraciones" en torno a una candidatura que "no debe hacernos olvidar otras realidades" que también requieren de esa unidad, en alusión a las zonas de transformación social. En esta misma línea, se ha pronunciado previamente la concejal no adscrita Sandra Heredia, para la que el frente común en torno a la Agencia Espacial debe ser replicado para "abordar otros asuntos" pendientes en la ciudad.

Por parte del grupo Adelante Sevilla (IU-Podemos), la concejal Susana Serrano ha remarcado que la candidatura ofrece "una posibilidad muy beneficiosa" para lograr "la diversificación de la economía". "Que nadie use este proyecto", ha exigido. En estos mismos términos se ha manifestado Vox. La portavoz del grupo municipal, Cristina Peláez, ha rogado "encarecidamente" al alcalde que "no caiga en la tentación de apropiarse" de este proyecto y le ha reclamado, junto con su concejal Gonzalo García de Polavieja, que "no se conforme con esto solo". "Deben todavía mucho a Sevilla", ha puntualizado, tras lamentar que la elección de la sede no haya sido por "designación directa" a Sevilla.