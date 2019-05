El pleno reclama de nuevo una ordenanza sobre la cesión de locales y el PSOE asegura que ya tiene un "borrador"

Publicado 30/04/2019 15:12:12 CET

El pleno del Ayuntamiento de Sevilla, reunido este martes en sesión ordinaria, ha aprobado por unanimidad una moción de Participa en demanda de un inventario sobre "la totalidad de los bienes inmuebles municipales" y la situación de los mismos y una ordenanza que regule específicamente la cesión de los mismos, toda vez que tal extremo ya fue aprobado tiempo atrás y el Gobierno local del PSOE asegura que cuenta con un "borrador inicial" para ello.

La moción de Participa, defendida por la concejal Cristina Honorato, reclama un inventario sobre "la totalidad" de los bienes inmuebles municipales, "estudiando el conjunto de suelos y solares municipales, edificios dotacionales y terciarios, locales, aparcamientos, viviendas y sistemas de espacios libres" adscritos tanto al Ayuntamiento como sus sociedades satélite, para que en los espacios en uso se especifique la entidad pública o privada beneficiaria de los mismos y en qué condiciones, y en el caso de los inmuebles o lugares sin uso se detalle "cuáles son susceptibles de ser cedidos a entidades sociales y del tercer sector para su puesta en uso".

Además, se propone diseñar una ordenanza para regular la cesión de los bienes inmuebles pertenecientes al patrimonio público municipal, a entidades sociales y del tercer sector y crear una "Oficina Técnica Municipal" encargada de la gestión y la concesión de los inmuebles municipales a tales entidades.

DESDE EL COMIENZO DEL MANDATO

Honorato ha recordado que la elaboración de este inventario fue uno de los aspectos incluidos en el acuerdo gracias al cual Participa apoyó la investidura del socialista Juan Espadas como alcalde, rememorando que en 2017 Ciudadanos presentó una moción al pleno en ese mismo sentido, incluyendo la demanda de una ordenanza en la materia, y que en diciembre de dicho año se presentaba el documento municipal Espacios Comunes sobre los edificios, locales y solares pendientes de destino y que pudieran ser utilizados por entidades sociales, un estudio que determinaba que de los 233 espacios municipales visitados, "133, el 57 por ciento, estaban sin uso".

A tal efecto, Cristina Honorato ha precisado que dicho estudio no abarcaba los espacios adscritos a las empresas municipales, señalando los compromisos adoptados al respecto por el Gobierno local, porque ya a punto de finalizar el mandato "no se ha hecho nada" en la materia más allá del mencionado documento municipal Espacios Comunes y no se ha regulado la cesión de los inmuebles públicos. El aprovechamiento de los locales y suelos municipales en desuso para las entidades sociales y del tercer sector, según ha dicho, "es un proyecto estancado".

LOCALES DADOS "AL TUNTÚN"

La concejal de IU Eva Oliva ha apoyado las "razones" de la moción, lamentando que el Gobierno local del socialista Juan Espadas no haya materializado sus compromisos en la materia ni regulado expresamente la cesión de los locales municipales, que muchas veces son entregados "al tuntún y sin criterio alguno", lo que le ha llevado a señalar el caso de un local recientemente cedido a "una banda de cornetas y tambores" de una hermandad.

El concejal socialista Juan Manuel Flores, no obstante, ha defendido que no media un "criterio caprichoso" para la cesión de los locales, explicando que los locales del Hogar Virgen de los Reyes fueron ofertados en régimen de concurrencia competitiva y la empresa municipal Emvisesa ha ofertado numerosos de sus locales a entidades de ámbito social dispuestas a rehabilitarlos.

No obstante, ha admitido que en materia de locales han sido adoptadas "decisiones discrecionales", pero ante "necesidades" surgidas con relación a "proyectos singulares" como la ampliación de un centro de adultos. En cualquier caso, ha defendido que el Gobierno local cuenta con un "borrador inicial" para la mencionada ordenanza reguladora de cesión de bienes e inmuebles municipales. "Queda pendiente", ha dicho, toda vez que la moción ha sido aprobada por unanimidad.