El pleno de San Juan (Sevilla) aborda este jueves una moción de apoyo a Jenni Hermoso a instancias del PSOE

SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA), 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), gobernado por la popular María Luisa Moya junto a Cambia San Juan, celebra este jueves su pleno ordinario de septiembre, con un orden del día que incluye una moción del PSOE en apoyo a la futbolista Jenni Hermoso, a quien el ya expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales estampó un beso en la boca en la entrega de trofeos del Mundial de Fútbol Femenino, cuya final fue celebrada en Australia con la victoria del equipo español.

Así figura en el orden del día del pleno, recogido por Europa Press y donde la citada moción del Grupo socialista figura en el noveno punto.

La moción será debatida después de que el pasado 15 de septiembre, Rubiales, quien finalmente dimitió de su cargo tras los insistentes llamamientos de renuncia, prestase declaración como investigado ante el juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge, negando coacciones y falta de consentimiento en el mencionado beso a la jugadora, todo ello fruto de la querella presentada en su contra por la Fiscalía por presuntos delitos de agresión sexual y coacciones.

El debate plenario se celebrará además tras el comunicado en el que Jenni Hermoso, no convocada en la primera lista de Montse Tomé como nueva seleccionadora femenina, plagada de campeonas del mundo a pesar de su deseo de no ser llamadas, criticaba la "estrategia de división y manipulación" de la Federación Española de Fútbol para "amenazar" a las jugadoras.

SIN "PROTECCIÓN" EN LA FEDERACIÓN

"¿Protegerme de qué? ¿O de quién?", preguntaba retóricamente en este comunicado publicado en su cuenta oficial de la red social X, anteriormente Twitter, respondiendo a las palabras de la nueva seleccionadora, que explicó que no llamaba a la delantera del Pachuca para "protegerla". "Llevamos semanas, meses, buscando esa protección que dentro de la misma RFEF no hemos podido encontrar. Las mismas personas que nos piden confianza son las que lanzan una lista con jugadoras que han pedido ser no convocadas", añadió.

Hermoso considera que esta convocatoria, en la que las futbolistas se exponen a ser sancionadas si no acuden, tiene como objetivo dividir al grupo. "Las jugadoras tenemos muy claro que es otra estrategia de división y manipulación para intimidar y amenazarnos con repercusiones legales y sanciones económicas. Otra prueba indiscutible que demuestra que nada ha cambiado a día de hoy y que confirma la razón por la que estamos luchando y como lo estamos haciendo", señalaba Hermoso.