El Pleno de San Juan (Sevilla) aprueba pedir la dimisión de la alcaldesa del PP tras romper el pacto de gobierno

SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA), 19 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache ha aprobado este jueves una moción del Grupo Municipal Socialista en la que se solicita la dimisión de la alcaldesa, María Luisa Moya (PP), tras romper el acuerdo de gobierno que tenía con Cambia San Juan.

La iniciativa ha salido adelante con los votos favorables de PSOE, Cambia San Juan y Podemos-IU, junto con la abstención de Vox, según ha señalado el partido en una nota.

La secretaria general del PSOE de San Juan y líder de la oposición, Inma Muñoz, ha señalado que la petición responde a "la grave crisis institucional en la que Moya tiene sumido a San Juan, con varios frentes judiciales abiertos, y por su incapacidad para liderar el Gobierno del municipio".

La moción aprobada incluye, además, la solicitud de comparecencia de la alcaldesa ante el Pleno "para informar detalladamente sobre los hechos y las medidas adoptadas o previstas para garantizar la estabilidad del Gobierno municipal".

Asimismo, el acuerdo contempla "reprobar políticamente la actuación que dio lugar a la judicialización de un conflicto interno del Equipo de Gobierno, al considerar que ha ocasionado un perjuicio institucional y ha dañado la imagen del Ayuntamiento".

El texto también insta a la alcaldesa a "proceder al cese de la concejala implicada, por pérdida de confianza política derivada de los hechos, en el ejercicio de las competencias que le atribuye la normativa de régimen local".

Según recoge la moción, la "judicialización de este conflicto interno ha tenido una evidente trascendencia institucional, proyectando ante la ciudadanía una imagen de fractura y descoordinación en el gobierno local, y afectando a la credibilidad, estabilidad y confianza que deben presidir la acción municipal".

El Pleno ha tenido lugar tras el anuncio este martes de la ruptura del acuerdo de gobierno entre el PP y Cambia San Juan por parte de los populares ante "las deslealtades continuadas y mantenidas en el tiempo".

En su declaración, la alcaldesa popular, María Luisa Moya ha señalado que "llevan mucho tiempo soportando faltas de respeto, difamaciones, falsedades públicas por parte de Cambia San Juan".

"Desde el inicio de la legislatura hemos aguantado siempre pensando que era más lo que los unía que lo que nos separaba. Sin embargo, no se puede gobernar con quien no tiene un proyecto claro, quien no tiene una hoja de ruta definida, con quien tiene continuos cambios de opinión", ha afirmado la alcaldesa.

Actualmente, el PP es el partido con más concejales en el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache con 7 de los 21 concejales. Hasta el momento, gobernaba con el apoyo de Cambia San Juan, que tiene actualmente 4 concejales.

El resto del Pleno lo conforman 5 concejales del PSOE, 3 de Vox, 1 de Con Podemos-IU y un concejal no adscrito.