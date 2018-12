El pleno de Santiponce (Sevilla) debate este lunes la petición de que la alcaldesa se someta a cuestión de confianza

Publicado 16/12/2018 11:21:36 CET

El Ayuntamiento de Santiponce (Sevilla) celebrará este lunes un pleno extraordinario, en cuyo orden del día figura una moción del PA que demanda que la alcaldesa, Carolina Casanova (PSOE), se someta a una cuestión de confianza si no logra consenso suficiente para aprobar unos nuevos presupuestos municipales, toda vez que Casanova cuenta con el único respaldo de un edil del PSOE y un exconcejal de IU, frente a una oposición formada por diez capitulares.

Esta moción del Grupo andalucista figuraba en el orden del día del pleno celebrado el pasado 5 de noviembre por el Ayuntamiento poncino, precisamente después de que el Gobierno local quedase reducido a la alcaldesa, Carolina Casanova (PSOE), otro concejal socialista y un exedil de IU declarado no adscrito, al renunciar a sus competencias y a seguir en el Grupo socialista la edil Cristina López, ya declarada no adscrita, y renunciar también a sus delegaciones de gobierno el exedil del PA declarado no adscrito José Fabio Herrera.

En aquella sesión plenaria de noviembre pesaban dos mociones del PA, otrora socio de gobierno del PSOE, en demanda de reprobar a la alcaldesa por sus actitudes "totalitarias, autoritarias y déspotas al no saber dirigir los debates democráticos del pleno", y de que la primer edil se sometiese a una cuestión de confianza en caso de no lograr consenso suficiente para aprobar unos nuevos presupuestos municipales.

En ese sentido, el PA e IU informaron a Europa Press de que la reprobación de la alcaldesa fue aprobada con el voto a favor de los cuatro concejales de IU, los tres del PA y el del PP, toda vez que la edil Cristina López y el exconcejal del PA José Fabio Herrera se abstuvieron y votaron en contra el edil socialista Manuel Liria, el exedil de IU Miguel Ángel Gil y la propia alcaldesa, estos tres últimos únicos miembros del actual gobierno local poncino.

CONTROVERTIDO PLENO

A la hora de debatir la demanda de que la primer edil se sometiese a una cuestión de confianza en caso de no lograr apoyo para aprobar unos nuevos presupuestos, según el PA e IU, el debate habría derivado en un agrio enfrentamiento entre la alcaldesa y los concejales de la federación de izquierdas, siendo invocada además la moción de censura mediante la cual Carolina Casanova arrebató la Alcaldía a IU gracias a un pacto de gobierno con el PA que después quedó roto.

Dado el caso, y siempre según el relato del PA e IU, la alcaldesa ordenó expulsar del pleno a los cuatro concejales de IU, decidiendo después levantar la sesión ante la negativa de los mismos a abandonar su bancada.

Tras aquella suspensión de la sesión cuando aún quedaban mociones pendientes de debate y votación, como la relativa a la petición de que la alcaldesa se someta a una cuestión de confianza si no logra aprobar unos nuevos presupuestos, la secretaria municipal ha convocado un pleno extraordinario para este lunes a petición de las fuerzas de oposición, con ocho propuestas entre las que figura la mencionada moción del PA, según la convocatoria recogida por Europa Press.

MANDATO CONVULSO EN SANTIPONCE

En Santiponce, recordémoslo, las últimas elecciones municipales se saldaron con la victoria de IU-CA, que contaba con cinco ediles frente a cuatro del PA, tres del PSOE y uno del PP. Después de formar IU-CA un gobierno local en solitario y franca minoría, con José López como alcalde, Miguel Ángel Gil, entonces primer teniente de alcalde, abandonó el grupo municipal de la coalición por diferencias con su propio partido, siendo cesado por el entonces alcalde y pasando a convertirse en edil no adscrito, extremo que acentuaba la minoría del gobierno municipal de IU-CA.

Después, en mayo de 2016, los cuatro concejales andalucistas y los tres del Grupo socialista consumaron una moción de censura contra el alcalde de IU-CA, formando un gobierno de coalición liderado por la socialista Carolina Casanova.

Pero meses más tarde, los ediles del PA renunciaban a sus competencias de gobierno, entendiendo que la primer edil socialista había "roto" el pacto de gobierno que unía al PA y al PSOE, al "excederse en sus funciones y faltar al respeto a las personas y hacia el desempeño de las funciones que les son propias" a los ediles andalucistas, que se habrían sentido "desautorizados de manera constante y pública" por Carolina Casanova.

Tal extremo dejaba al Gobierno local del PSOE en una cruda minoría de tres ediles de un total de 13. Pero después, la alcaldesa socialista anunciaba una reorganización del Gobierno local, con delegaciones municipales para el concejal no adscrito desligado de IU-CA y para el concejal andalucista José Fabio Herrera, finalmente declarado no adscrito tras seguir cogobernando con el PSOE pese a la decisión de su grupo municipal.

Ahora, tras la dimisión de José Fabio Herrera y Cristina López a sus competencias delegadas, el Gobierno local que dirige Carolina Casanova se reduce a tres concejales de un total de 13 que componen la corporación, siendo uno de ellos el exedil de IU.