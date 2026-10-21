El Pleno de Sevilla aborda el abono del Plan de Navidad de la Policía Local y el incremento del Taxi a la Cartuja

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SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, que se celebra este jueves, 22 de octubre, a partir de las 9,30 horas abordará en sesión ordinaria el abono de los servicios realizados por la Policía Local en concepto del Plan Navidad 2025-2026 y la subida generalizada del 3,5 por ciento y un suplemento de casi cuatro euros para quienes soliciten el servicio de taxi desde el estadio de la Cartuja.

Entre los puntos del orden del día, consultados por Europa Press, aprobaciones urbanísticas en la Capilla del Carmen de la barriada de "ElCano" y del antiguo edificio de Telefónica en la calle San Jacinto, así como la fijación de un nuevo límite máximo de incremento de productividad y gratificaciones para el ejercicio 2026 los trabajadores municipales.

Entre las preguntas presentadas por los grupos, el Grupo municipal Socialista preguntará al alcalde por los estudios de ordenación y modificaciones de planeamiento aprobados por el Gobierno Municipal; Vox llevará las infraestructuras e inversiones estatales pendientes en la Ciudad; mientras que Con Podemos-IU preguntará por los plazos y medidas que permitan combatir la desigualdad social y territorial de los barrios con menores niveles de renta y a la repercusión del crecimiento económico de la Ciudad en las condiciones de vida de la ciudadanía.

Asimismo, el Partido Popular elevará una propuesta para solicitar al Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible la financiación necesaria para la ampliación del Aeropuerto.

Mientras tanto, el PSOE llevará a votación el apoyo las medidas urgentes del Gobierno de España en materia de vivienda y para su aplicación efectiva en la ciudad, así como solicitar a la Junta la declaración de Sevilla como zona de mercado residencial tensionado, un recargo en el IBI a viviendas vacías, turísticas y grandes propietarios.

En cuanto a Vox, votará la planificación de la implantación de un centro de participación activa en las nuevas instalaciones municipales de Altadis y llevará una propuesta sobre las consecuencias de la aplicación y ejecución de la Ley de Nietos, con la que solicitarán una revisión del censo electoral.

Por último, Con Podemos-Izquierda Unida ha presentado una propuesta relativa a las medidas para corregir el déficit de transporte público, limpieza y seguridad en la Hacienda San Antonio mediante una línea directa al centro, limpieza diaria, desratización, reparación de pavimento y la implantación de una policía de barrio.