Archivo - Promoción de viviendas de EMVISESA. - María José López - Europa Press - Archivo
SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado el Estudio de Detalle de dos parcelas en La Cruz del Campo, promovido por Amenábar Sevilla, S.L. por el que se ha cambiado el uso de 5.320 metros cuadrados inicialmente para uso terciario y que desde este jueves se destinarán a la construcción de 176 nuevas viviendas de protección oficial (VPO) tras su cambio a uso residencial.
Ambos puntos han salido adelante con el apoyo de PP y Vox, frente a la abstención y la negativa del Grupo municipal Socialista, cuyo concejal Francisco Páez ha justificado el voto contrario en base a la necesidad de que estas VPO obtengan la catalogación de "régimen especial" para abaratar su precio y hacerla accesible.
En este sentido, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha reprochado el no de los socialistas y ha afirmado que el régimen "ya se andará", a la vez que ha defendido que actualmente, "el 25 por ciento de las VPO se encuentran en régimen especial".
Al hilo, la portavoz de Con Podemos-IU, Susana Hornillo, ha solicitado al delegado que garantice que estas VPO serán accesibles. "Estamos a favor de construir vivienda protegida, pero en contra del pelotazo urbanístico", ha añadido.
Asimismo, Hornillo ha señalado que la misma constructora "está vendiendo pisos de vivienda libre en la misma zona por por 873.00 euros en portales inmobiliarios. "Están utilizando esta zona para encarecer artificialmente el precio de la vivienda", ha afirmado.
En esta línea, el concejal socialista ha defendido que su preocupación es el precio que se fije para esas nuevas viviendas. "No votamos en contra de que se construya VPO, votamos en contra de que se construyan a un precio inasumible", ha abundado.