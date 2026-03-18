El Pleno de Sevilla aprueba este jueves varios proyectos urbanísticos y vota sobre la restricción del burka

Archivo - Celebración de un Pleno Extraordinario del Ayuntamiento de Sevilla. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla celebra este jueves, 19 de marzo, una nueva sesión ordinaria con la votación de varios proyectos urbanísticos, entre ellos la reforma del Zona Este o viviendas en Bellavista, junto a la proposición de Vox sobre regular el acceso a dependencias municipales en casos de ocultación integral del rostro, como puntos más destacados.

Según el orden del día consultado por Europa Press, se va a debatir el estudio detalle de la nueva edificación en el antiguo centro comercial Zona Este situado en la Glorieta Palacio de Congresos de Sevilla Este.

El proyecto recoge la renovación del espacio "para nuevos usos terciarios" contando con tres edificios de varias plantas, uno de ellos de nueve con casi 40 metros de altura y dos de seis de 29 metros, según el estudio detalle consultado por Europa Press.

Asimismo, el Pleno va a debatir sobre el cambio de uso de los suelos, de terciario a residencial, en la calle Afrodita, número 2 del distrito Bellavista. En esta línea, somete a votación el estudio detalle de la parcela 22 del proyecto Virgen de los Reyes-Algodonera.

El documento recoge modificar la separación de la edificación con el lindero oeste, "con objeto de dar cabida a una edificación concreta de vivienda protegida".

SE VOTA LA POSIBLE RESTRICCIÓN DEL BURKA

En el orden del día, se va a someter a votación la propuesta para regular el acceso a dependencias municipales en casos de ocultación integral del rostro presentada por el grupo municipal de Vox.

Dicho asunto fue objeto de debate en la sesión de la Comisión de Control y Fiscalización del Ayuntamiento de Sevilla del pasado viernes.

El portavoz del grupo popular, Juan Bueno, ha mostrado su apoyo a la medida aunque ha asegurado que "es conveniente pedir un informe jurídico sobre si se puede hacer" dentro de las competencias municipales. "Como gobierno estaríamos dispuestos a hacerlo. El problema es que creemos que sin ese amparo de esa ley creemos que no se puede hacer", ha afirmado.

Por su parte, la portavoz de Vox, Cristina Peláez, ha señalado "la identificación visual del rostro no es un capricho, sino una condición funcional básica para garantizar la verificación de la identidad" y ha asegurado que las instituciones "tienen la obligación de establecer normas claras que garanticen la convivencia con respecto a nuestras reglas comunes".

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento ha calficado la propuesta como "parte de una estrategia política destinada a generar polémica y división social en lugar de abordar los problemas reales de la ciudad".

La concejala socialista Sonia Gaya ha asegurado que la legislación vigente "ya contempla mecanismos para identificar a cualquier persona cuando sea necesario en un procedimiento administrativo o cuando existan indicios de infracción, por lo que no existe ningún vacío legal que justifique esta medida".

Por su parte, el concejal de Con Podemos-IU, Ismael Sánchez, ha ironizado sobre que el burka "sea un problema real en Sevilla". "En este ayuntamiento celebramos entre 15 y 20 plenos al año entre ordinario y extraordinario ¿Cuántas mujeres con burka han visto ustedes en este sala? Cero", ha destacado.

PROPUESTAS SOBRE ALCOSA Y EL TRANSPORTE

La de Vox no es la única propuesta a debate y votación en el Pleno de este jueves. El grupo municipal popular ha presentado una moción para solicitar una "urgente actuación" sobre la red de autovías que comunican con la ciudad. Para ello esgrime que se trata de la "principal capital del sur de España" y un "nodo estratégico" para la movilidad, la actividad económica y la logística de toda Andalucía.

La moción persigue que el Pleno inste al Gobierno de España, y en especial al Ministerio de Transportes, Movilidad Sostenible, a "acelerar de forma inmediata" la ejecución de todos los tramos pendientes de la SE-40, "incluyendo la solución definitiva para cruzar el río Guadalquivir".

Asimismo, la propuesta comprende la reclamación al Ministerio de una plan urgente de mejora y ampliación de la SE-30, que permita reducir la congestión y mejorar la seguridad vial. Asimismo, se quiere instar al Gobierno Central y a la Junta a ejecutar las actuaciones prioritarias en las principales autovías de acceso a Sevilla, como son la autovía A-4, la autovía A-49 y la autovía A92.

Por otro lado, el grupo municipal socialista ha presentado para el Pleno una propuesta integral para "revertir el abandono" en el que está instalado el Parque Alcosa tras tres años de Gobierno del PP de José Luis Sanz".

La moción presentada pide al Gobierno municipal "presentar en un plazo máximo de 6 meses" un plan de movilidad integral para el barrio que incluya "mejoras en las salidas viales para evitar atascos y el incremento en las frecuencias de paso de los autobuses".

Entre las propuestas planteadas por el PSOE está la finalización "urgente de" las obras de rehabilitación de la Plaza de Encina del Rey, que "acumula un año de retraso por mala gestión, lo que está generando molestias a residentes y perjuicios a los comercios de la zona".

PREGUNTAS SOBRE CARLOS V Y EL CEREZO

En el apartado de preguntas de los grupos al alcalde de Sevilla. El PSOE y Con Podemos-IU van a cuestionar a José Luis Sanz sobre los costes del videomapping y los actos conmemorativos con respecto al 500 aniversario de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal.

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha señalado que "hacer coincidir" la fecha del desfile con el día de Andalucía, 28 de febrero, "supone una falta de respeto institucional" y ha añadido que era una fecha "poco oportuna, especialmente por la evidente falta de planificación".

Muñoz ha lamentado el "preocupante déficit de rigor histórico" del evento. "Sevilla cuenta con universidades, documentalistas e historiadores de reconocido prestigio que podrían haber aportado el necesario sello de seriedad y coherencia con los hechos históricos", ha afirmado.

Por otro lado, el grupo municipal Vox va a preguntar sobre las patrullas ciudadanas que desde hace unas semanas se producen en la barriada El Cerezo en el distrito Macarena.

El alcalde, José Luis Sanz, aseguraba este lunes que "no considera que exista un problema de inseguridad en Sevilla" y ha defendido el refuerzo de agentes de la Policía Local en los últimos días. En esta línea, el nuevo Grupo de Apoyo y Reacción del cuerpo ha realizado su primera acción en la zona este miércoles.

Para finalizar el Pleno, en el turno ciudadano va a preguntar la Comunidad de Propietarios Santa María de Ordaz, Fase IV, por el proyecto de un edificio de ocho plantas en la calle Santa María del Robledo.

La entidad defiende que esta actuación "pone en riesgo la situación de las tres torres colindantes". "Es peligroso y se pone en riesgo que se caigan tres torres. Los vecinos tienen miedo de que sus hogares se agrieten aún más", ha indicado la portavoz de la plataforma Cristina Fajardo a Europa Press.

Fuentes municipales han afirmado a esta agencia que "no es verdad que afecte a los edificios colindantes" y ha reseñado que la titularidad de la parcela es "privada edificable desde hace casi 20 años".