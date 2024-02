El Pleno de Sevilla aprueba las modificaciones en la ordenanza reguladora de la tasa de recogida domiciliaria de basura

SEVILLA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este jueves las modificaciones introducidas en la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de recogida domiciliaria de basura o residuos sólidos urbanos y residuos sanitarios, que ha contado con el voto a favor de todos los grupos políticos excepto el grupo municipal de Vox, el cual se ha abstenido.

El delegado de Hacienda, Juan Bueno, ha defendido que con esta modificación lo que se pretende es "acomodar el recibo del agua con los residuos", que "como ustedes saben vienen juntos", ha apuntado para explicar a continuación que "unos técnicos legitimados del Ayuntamiento han puesto encima de la mesa una fórmula para que la subida del agua, como la llevamos en la misma factura, no suponga también una subida de los residuos".

Así lo ha manifestado Bueno tras la intervención de la portavoz del grupo municipal de Vox, Cristina Peláez, quien ha asegurado desde su grupo "siempre aplaudimos cualquier bajada de tributos", pero "no podemos apoyar una reforma tributaria que supone la mayor subida del precio del agua que se recuerde y que, además, ha sido pactada con el Partido Socialista, con el que ustedes mantienen unas relaciones de cooperación que no conocemos nosotros, no conocen los vecinos y que nosotros, por supuesto, nunca íbamos a apoyar".

Además, Peláez se ha dirigido al delegado de Hacienda y le ha dicho que "no hubiese gustado que hubieran presentado ustedes un informe económico-financiero donde detallaran de forma específica cuánto vamos a dejar de recaudar", ya que "sin ese informe no sabemos si la compensación va a ser tal cual nos cuentan", ha subrayado.

Tras las palabras de la portavoz de Vox, Bueno le ha achacado que "esto es buscarle ya los tres pies al gato", porque "esto no es una subida del agua", ha incidido, y en este sentido le ha recordado que es un asunto "totalmente debatido, incluso hemos tenido ocasión de hablarlo en el Consejo de Administración de Emasesa, porque este tema salió allí, donde tiene usted representante, y en la Comisión Ejecutiva de Emasesa, donde también tiene representante".

Por tanto, "no entiendo cuál es la explicación, el salto mortal que usted está dando para no apoyar tampoco este punto. Que no es una subida, es un mantenimiento para que no haya una subida del impuesto de residuos. Eso es el punto, no es nada más", ha apostillado el delegado de Hacienda.

En el turno de explicación del voto, el concejal de Podemos-IU en el Ayuntamiento de Sevilla Ismael Sánchez (IU) le ha pedido a Bueno que por parte del Ayuntamiento se haga un comunicado oficial, a través de la web municipal y a través de la prensa, en el que "se explique que los cálculos efectuados para pasar la base de determinación del 52,34 al 45,50 por cierto aseguran la total neutralización del incremento de las tasas del agua y de las tasas de saneamiento, y que esto no repercute en la tasa de basura domiciliaria".

"Yo creo que con esta información se garantizaría la exactitud de lo que hoy hemos aprobado aquí, la transparencia, la fiabilidad del proceso de cálculo y, por tanto, la tranquilidad de las familias sevillanas", ha añadido. A lo que el delegado de Hacienda ha respondido que "tomamos la palabra del señor Sánchez en el sentido de que es nuestra obligación, y es verdad que los vecinos se enteran perfectamente de lo que está ocurriendo, no tenemos absolutamente ningún problema, sino todo lo contrario".

Por último, la portavoz adjunta del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Sonia Gaya, ha destacado que esta modificación de la tasa de basura es "fundamental", puesto que "implica que la previsible subida de las tarifas del agua no arrastrarán de ninguna de las maneras, también de una forma indirecta, la subida de las tasas de recogida de residuos".

"Nos alegramos de que hayan sido ágiles en la tramitación de la modificación de la ordenanza y se lo agradecemos porque efectivamente van a coincidir prácticamente en el tiempo y no se van a ver por tanto perjudicados los ciudadanos porque la subida de las tarifas de Emasesa puedan comenzar prácticamente antes de lo que supondría precisamente neutralizar la tasa de recogida de residuos", ha concluido.