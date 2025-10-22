El Pleno de Sevilla aprueba las ordenanzas fiscales con rebaja del IBI, más zona azul y sin la nueva tasa de basura

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este miércoles las modificaciones de diversas ordenanzas fiscales sobre tasas para el próximo año. Entre las medidas, destaca la rebaja del 1% del Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI), el aumento de calles dentro de la zona de estacionamiento regulado --zona azul-- y no incluye la nueva tasa de basuras. En este último punto, el Gobierno municipal ha retirado la propuesta para iniciar las negociaciones con el resto de grupos de cara a llegar a un acuerdo antes de final de año.

Durante su intervención en el Pleno, el delegado de Hacienda, Juan Bueno, ha defendido que la política fiscal del Consistorio "sigue en la senda de reducir la presión de los sevillanos". El edil ha subrayado que la rebaja del IBI "no conlleva una reducción en los servicios públicos"; asimismo ha destacado la "inversión récord" en departamentos como la empresa municipal de la limpieza Lipasam.

El Grupo Municipal Socialista ha mostrado su rechazo a la medida. Su concejal Sonia Gaya ha asegurado que el "impacto en las familias es mínimo mientras el Ayuntamiento pierde dos millones de euros". Ha calificado la rebaja como una cuestión de "oportunismo político". En esta línea, también se ha mostrado en contra de la medida el grupo Con Podemos-IU. El concejal, Ismael Sánchez, ha acusado al Gobierno municipal de "beneficiar a los grandes tenedores de viviendas de la ciudad".

Por su parte, el Grupo Municipal de Vox ha votado a favor de la rebaja aunque ha calificado la medida como "poco ambiciosa" por parte del Consistorio.

En relación con la retirada de la tasa de basuras de las ordenanzas, Bueno ha invitado a los grupos políticos al diálogo para negociar la implantanción de una medida que ha enmarcado como "una obligación legal". La tasa de basuras está recogida por la Ley estatal 7/2022. Desde Vox han mostrado su rechazo a la misma y Con Podemos-IU ha propuesto una tasa que divida a parte iguales la cuota fija y variables. "Si la ordenanza es justa la vamos a aprobar", ha asegurado Sánchez.

Dentro de las ordenanzas, se ha aprobado, con el apoyo del PP y Vox, dos bonificaciones sobre el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (Icio), La primera destinada a "favorecer las condiciones de accesibilidad" suprimiendo la limitación de subvenciones en ese tipo de obras. Por otro lado, se amplía al 95% la bonificación para aquellas obras que afecten a los Pabellones de la Exposición Iberoamericana de 1929.

En relación a la zona azul, se incluyen seis nuevas calles en la zona de Pirotecnia --Avenida de la Borbolla, Avenida de Portugal, Diego de Riaño, Ciudad de Ronda, Infante Carlos de Borbón e Infanta Luisa de Orleans--. También se ha aprobado cambiar la tasa de licencia y autorizaciones administrativas de auto-taxis y demás vehículos que pasa de ser anual a cuatrienal.