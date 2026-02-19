El Pleno de Sevilla aprueba por unanimidad un plan de regeneración urbana en el Tiro de Línea frente a inundaciones

Archivo - Zona de aparcamiento en el barrio sevillano del Tiro de Línea, como foto de recurso. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, que celebra este jueves sesión ordinaria correspondiente al mes de febrero, ha aprobado con el respaldo de todos los grupos municipales la moción presentada por el PSOE para la regenaración urbana en el barrio del Tiro de Línea.

Dentro de ese plan se incluía la ejecución de obras de drenaje pluvial con la idea de "solventar de manera definitiva" el problema "estructural" de inundaciones que sufre el barrio "cada vez que hay un temporal, generando afecciones directas a viviendas, locales y espacios públicos".

La concejal socialista Carmen Fuentes ha señalado al respecto que este barrio "no precisa parches" y que la moción obedece a la necesidad de una "intervención integral, seria y sostenida en el tiempo".

Ante esta situación, el PSOE ha propuesto la recuperación del proyecto de drenaje integral "ya iniciado por el partido en el anterior mandato". La intervención fue diseñada por los técnicos de Emasesa para solventar de manera definitiva el problema de inundaciones en El Plantinar, La Juncal y el Tiro de Línea, un proyecto, cuyo coste rondaba los 90 millones de euros.

El proyecto del Consistorio es mejorar el drenaje de la zona con epicentro en la calle Sanlúcar la Mayor, incluyendo este espacio en el nuevo colector interceptor del Tamarguillo con el objetivo de mejorar la evacuación de aguas pluviales y prevenir futuras inundaciones en estas áreas.

Para ello se ejecutará un colector interceptor de 800 mm de diámetro por la calle Sanlúcar la Mayor que recogerá las pluviales de la zona descrita. Para vehicular las pluviales de aquellas calles que vierten hacia la calle Lora del Rio, se dispondría de válvulas anti-retorno que obligarán al agua a retroceder hacia la calle Sanlúcar la Mayor.

Así, en el entorno de la esquina de la calle Estepa con Sanlúcar la Mayor y Almirante Topete, se dispondrá una estación de bombeo de pluviales que evacuará el 100% de las escorrentías que se generan en esta zona del barrio, ya aislado del sistema de pluviales.

Por otro lado, la moción del Grupo Municipal Socialista ha propuesto la ejecución de un plan integral de inversiones y mejora urbana, con medidas encaminadas al refuerzo de la limpieza viaria, la poda del arbolado, la reposición y el lavado de contenedores, además de la rehabilitación de los locales comerciales junto al mercado municipal.

El concejal de IU Ismael Sánchez se ha mostrado favorable a la propuesta, pero ha pedido "no limitarla a este barrio". "No es un hecho exclusivo del Tiro de Línea, también suele ocurrir (inundaciones) en El Plantinar y La Juncal". Por su parte, el edil de Vox Gonzalo García Polavieja se ha congratulado de que "por fin el PSOE traiga (al Pleno) propuestas que tengan que ver con realidades de nuestros barrios".