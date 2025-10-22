El Pleno de Sevilla solicitará al Gobierno la ampliación del aeropuerto tras aprobar una moción del PP

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha instado al Gobierno de España, a través del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, así como a AENA, a que cuantifique y presupueste los costes para la ampliación y modernización integral del aeropuerto de Sevilla, con actuaciones en la terminal de pasajeros, accesos viarios, zonas de aparcamiento, y áreas operativas y el estudio sobre la construcción de una posible segunda pista.

Ello, tras la moción presentada por el Grupo Popular, que sustenta al Gobierno local, en la sesión plenaria que se celebra este miércoles con carácter ordinario. Asimismo, el Pleno solicita que dicha ampliación se incorpore "expresamente" al próximo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), "asegurando su viabilidad económica y técnica en los próximos ejercicios".

Además, el Ayuntamiento en Pleno pide que se dé traslado de esta propuesta al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a la empresa pública AENA, y a los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado, así como a la Confederación de Empresarios de Sevilla, la Cámara de Comercio y a otras entidades representativas de los sectores afectados.

El portavoz del Gobierno local, Juan Bueno, ha defendido que las cifras indican que el aeropuerto es una "infraestructura clave" para el desarrollo económico, turístico y social de nuestra capital, así como para el resto de Andalucía occidental. "Prueba de ello es que se registraron más de 9 millones de pasajeros en el año 2024 y en junio del 2025 ya se había alcanzado la cantidad de 5,5 millones de viajeros, lo que hace suponer que durante el presente año sobrepasaremos los diez millones de usuarios".

"Este incremento sostenido en la demanda ha puesto de manifiesto las limitaciones de la infraestructura actual, que comienza a mostrar signos de saturación tanto en la terminal de pasajeros como en los accesos terrestres, zonas de estacionamiento, y capacidad operativa en horarios punta. Máxime cuando Sevilla tiene conexión directa con 87 aeropuertos internacionales, siendo fundamental ampliar las actuales instalaciones para ser atractivos en la captación de nuevas rutas internacionales", ha proseguido.

Bueno ha recordado que "ante esta preocupante falta de cuantificación" de las necesidades del aeropuerto, la entidad dependiente del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible a través del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), establece "que frente a los ceros euros destinados al aeropuerto de Sevilla, se asignen de manera expresa 3.200 millones de euros para el de Barcelona, los 2.400 millones euros para el aeropuerto de Barajas y 1.500 millones de euros para el de Málaga".

Por último, Bueno ha afirmado que "son muchos" los sectores que reclaman de una "manera tajante" que la ampliación del aeropuerto sea una realidad, por cuanto que Sevilla se encuentra en una posición estratégica entre Europa, África y América Latina, y no puede desaprovechar la oportunidad de convertirse en un hub de referencia en el sur peninsular.

"En este orden de cosas, no podemos olvidar que en la actualidad, Sevilla es la sede de la Agencia Espacial Española, razón más que suficiente para que el aeropuerto sea el aeropuerto de referencia dentro del panorama nacional", ha concluido.