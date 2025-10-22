El Pleno de Sevilla tumba una moción socialista sobre los cribados del cáncer de mama:"¿Se puede ser más insensible?

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha tumbado este miércoles, con el rechazo del Partido Popular, la abstención de Vox, y el respaldo de Podemos e Izquierda Unida y del Partido Socialista, una propuesta presentada por el PSOE durante la sesión, relativa a la garantía de la eficacia del programa de detección precoz del cáncer de mama. El resultado ha despertado las críticas de la izquierda. En concreto, el Partido Socialista ha denunciado la falta de apoyo del PP y de Vox ha lamentado "una insensibilidad absoluta hacia las mujeres que están sufriendo y tienen miedo en el cuerpo".

En la misma, se enmarcaban propuestas como la revisión inmediata de todas las mamografías realizadas en los últimos años, el establecimiento de plazos máximos garantizados para la realización de pruebas diagnósticas, la auditoría integral e independiente de los programas de cribado oncológico, la ampliación del programa a mujeres de entre 45 y 49 años, y el refuerzo de los servicios de radiología y oncología del Hospital Virgen del Rocío y otros centros de referencia, así como la creación de sistemas de seguimiento activo, campañas de sensibilización y una Comisión Municipal de Seguimiento para evaluar el impacto de los fallos detectados.

En su intervención, el portavoz del Grupo Municial Socialista, Antonio Muñoz, ha tildado esta "falta de apoyo" por parte de los grupos PP y Vox de "falta de solidaridad y empatía" y de "abandono" de las mujeres afectadas y ha apuntado a la ausencia del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, durante el debate, una muestra, según afirma, de que las mujeres sevillanas no encuentran respaldo ni presencia de la autoridad municipal en un momento crítico para su salud y bienestar.

Por su parte, la delegada de Deportes y Promoción de la Salud del Ayuntamiento, Silvia Pozo (PP), ha justificado el rechazo de su grupo en que gran parte de los puntos de la moción no corresponden a competencias municipales, sino autonómicas, y que muchas de las medidas propuestas ya se estaban implementando desde el Servicio Andaluz de Salud.

Pozo ha destacado además que la consejera de Salud ya había dimitido y que se estaban adoptando acciones concretas, como el plan de choque, la incorporación de profesionales sanitarios y la modernización de los sistemas informáticos, asegurando que el Ayuntamiento colaboraba activamente con asociaciones como AMAMA para apoyar a las mujeres afectadas.

En el pleno ha intervenido de igual forma la portavoz de Vox, Cristina Peláez, quien ha justificado la abstención de su grupo señalando que, si bien apoyan las medidas en favor de la salud y la protección de las mujeres afectadas, no estaban de acuerdo con que la moción fuera presentada por el PSOE, al considerar que este partido tiene responsabilidad histórica en la gestión de la sanidad pública en Andalucía.