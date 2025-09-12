"Poda de precisión" en el árbol más alto de Sevilla, de 50 metros, para evitar riesgos de accidentes

Expertos realizan una "poda de precisión" en el árbol más alto de Sevilla. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha intervenido en el 'Gran Capitán', el árbol más alto de la ciudad, con más de 50 metros, una "poda de precesión", retirando una gran rama en mal estado para evitar un posible accidente. Esta actuación se enmarca en el Plan de Gestión del Riesgo del Arbolado, que recientemente se ha reforzado con un nuevo contrato de más de 750.000 euros para garantizar la seguridad y la conservación del patrimonio verde de Sevilla.

En este sentido, un equipo de arboristas especializados ha retirado en altura una gran rama en mal estado de este eucalipto rojo, como informa en una nota de prensa el Consistorio. "El plan de gestión de riesgo del arbolado funciona: se detectó la fractura y se actuó a tiempo".

Al respecto, la rama dañada fue identificada durante las labores de vigilancia del equipo técnico el pasado domingo, lo que permitió intervenir con rapidez y eficacia. Los trabajos han permitido retirar la rama "sin alterar la estructura del árbol ni recurrir a podas agresivas, cuidando la salud del ejemplar singular".

Para ello se han desarrollado técnicas avanzadas de descenso controlado de ramas y materiales específicos, "en el marco de una operación de alta complejidad".

En cuanto al nuevo contrato, se amplía el presupuesto en un 20% respecto al anterior e incluye la participación de dos empresas especializadas en arboricultura y conservación de zonas verdes.