Podemos advierte de posibles irregularidades en el proyecto inmobiliario de la Manzana de Pinillos en Sevilla

Reunión de la concejal de Podemos Sevilla Susana Hornillo con residentes con motivo del proyecto Manzana de Pinillos - PODEMOS SEVILLA

SEVILLA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La líder de Podemos Sevilla y concejala en el Ayuntamiento, Susana Hornillo, ha anunciado en la mañana de este lunes, 9 de marzo, que llevará a la próxima sesión de la Comisión de Control y Fiscalización las posibles irregularidades urbanísticas vinculadas al proyecto inmobiliario, cuyo desarrollo, según Podemos, está previsto en la conocida como Manzana de Pinillos, un conjunto residencial protegido integrado en el Conjunto Histórico de la ciudad.

Según ha expresado el grupo en una nota, la iniciativa surge tras un encuentro del mismo con residentes del edificio y con la Asociación Pinillos. Vivienda, Ciudad y Patrimonio. Según mencionan, los mismos han advertido de que el proyecto podría vulnerar la normativa urbanística y patrimonial vigente y que, además, se está desarrollando "sin contar con el respaldo del vecindario directamente afectado".

Tal y como ha enmarcado Hornillo, las licencias concedidas por el Gobierno municipal permiten intervenir únicamente en una parte del inmueble, "pese a que la ficha de protección del edificio establece expresamente la necesidad de preservar la concepción unitaria de la manzana y de abordar cualquier actuación mediante un proyecto global", ha asegurado.

Asimismo, han indicado "preocupación" por el impacto que "el proyecto podría tener sobre la estructura y los elementos comunes del conjunto, así como sobre el patio interior de la manzana, un espacio que el planeamiento urbanístico reconoce como espacio libre de interés público".

Por ello, la edil ha anunciado que formulará una pregunta oral en la próxima Comisión de Control con el objetivo de que el Gobierno municipal "explique en base a qué informes técnicos y jurídicos ha considerado compatible con la normativa de protección patrimonial la concesión de licencias que permiten intervenir de forma parcial en el conjunto", así como "la autorización de un proyecto de aparcamiento subterráneo de 240 plazas bajo el patio de la manzana sin que el acceso al mismo cumpla con las medidas mínimas exigibles".

Por último, la dirigente ha reclamado al Gobierno municipal que abra un proceso de diálogo con los propietarios afectados y revise las licencias concedidas para "garantizar el cumplimiento de la normativa urbanística y patrimonial".