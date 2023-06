Podemos-IU apoya a afectados por cortes de luz en Sevilla y avisa: "Si quieren un verano de guerra, la van a tener"

SEVILLA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la confluencia liderada por Podemos e Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Sevilla, Susana Hornillo, ha apoyado este jueves a los afectados por los cortes de luz en Sevilla, que se han concentrado ante la oficina comercial de Endesa en Luis Montoto, y ha lanzado un aviso a la compañía: "Si quiere un verano de guerra, la va a tener, porque vamos a estar al frente acompañando a las familias afectadas".

En declaraciones a los medios durante la acción de protesta convocada por la plataforma Barrios Hartos, que aglutina a los afectados por los cortes de luz, Hornillo ha sostenido que estos fallos en el suministro eléctrico "no se pueden consentir", llamando la atención sobre el hecho de que afecta a personas "muy vulnerables".

"Estas familias pagan religiosamente sus facturas pero no tienen acceso al suministro eléctrico", ha criticado, al tiempo que ha recordado que estos cortes impiden, por ejemplo, que las familias puedan "mantener los alimentos frescos" o encender un ventilador con el que combatir las altas temperaturas. Asimismo, ha sostenido que estos cortes "han provocado muertes". "No sé cuántas muertes más van a tener que suceder para que tomen cartas en el asunto", ha advertido.

La portavoz de la confluencia Podemos-IU ha afeado a las administraciones autonómica y local que no hayan estado en la concentación. "No hay nadie ni de la Junta ni del Ayuntamiento. Es un síntoma claro de que no tienen ni la más mínima intención de hacer nada por estas familias", ha sentenciado.