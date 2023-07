Podemos-IU califica de "crítica" la situación por cortes de luz en Sevilla y acusa a Endesa de "ningunear" a los barrios

SEVILLA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal Podemos-IU, Susana Hornillo, ha alertado de que la situación es "crítica" en los barrios afectados por los continuos cortes de luz, que este martes se han concentrado convocados por la Plataforma Barrios Hartos a las puertas del Ayuntamiento de Sevilla para reclamar "soluciones" a estos fallos en el suministro con "una ola de calor encima".

En declaraciones a los medios, Hornillo ha acusado a Endesa de "ningunear" a "miles de familias" que soportan desde hace más de un año cortes de luz, en algunos casos, de hasta catorce horas diarias. "Esto no tiene ni pies ni cabeza", ha remarcado la portavoz de la confluencia de izquierdas, que ha insistido en que las reivindicaciones son "justas", ya que los afectados "pagan religiosamente sus facturas".

"Ya está bien de palabras vacías. Hay que tomar cartas en el asunto", ha abundado Susana Hornillo, que ha respaldado con su presencia la protesta de Barrios Hartos. Representantes de esta plataforma han mantenido un encuentro con Podemos-IU y también con el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, que los ha recibido para conocer de primera mano la situación.

"No tiene sentido que, en pleno siglo XXI, miles de familia no tengan suministro eléctrico. Esto no se lo cree nadie, es inconcebible", ha sostenido Hornillo, que ha vuelto a poner el acento en la necesidad de renovar unas infraestructuras eléctricas "obsoletas". Sobre esto, ha puesto como ejemplo la apuesta que se ha hecho en la capital andaluza por renovar la red de transporte con las obras del Metro.

En el caso de la luz, para la portavoz municipal, la situación es "similar", añadiendo que se trata de un "derecho fundamental". "Esta situación tiene que solucionarse cuanto antes", ha sentenciado ante medio centenar de personas concentradas a las puertas de la Casa Consistorial.