Con Podemos-IU insiste en la moratoria de pisos turísticos en Sevilla y el Ayuntamiento esgrime avances en su limitación

Archivo - Detalle de uno de los candados usados en los apartamentos de uso turístico en el centro de Sevilla. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Con Podemos-IU ha reclamado de nuevo al Gobierno local una moratoria en viviendas de uso turístico (VUT) como una forma de "atajar" este crecimiento "descontrolado" de pisos y que provoca un "aumento de la tensión en los barrios". Por su parte, el delegado de Urbanismo ha esgrimido los avances que se están logrando en lo que a la limitación de estos pisos respecta.

En una pregunta relativa a la normativa para controlar este tipo de viviendas en la Comisión de Control y Fiscalización celebrada este viernes, por parte de la coalición de izquierdas, la concejal Susana Hornillo ha criticado "la falta de valentía" del edil de Urbanismo, Juan de la Rosa, para acometer esa moratoria. "Ha declarado que solo pueden ser viviendas de uso turístico aquellas casas que tengan directamente acceso a la calle y estén en planta baja". Sin embargoi, "si hace esa modificación del PGOU, puede declarar la moratoria".

"Solo tiene que plantar cara a los rentistas, al lobby inmobiliario y a los especuladores, pero no tiene la valentía pese a contar con las herramientas para hacerlo", ha añadido Hornillo. "El barrio de Santa Cruz, en el entorno de la calle Feria y en Triana ya no se ve ni un solo cartel de 'Se alquila' porque todo está cedido al turismo y no hay vida de barrio: nada más que se ven maletas y los famosos candados colgados en las rejas".

Por su parte, De la Rosa ha defendido que el plan municipal para limitar las VUT está funcionando, "y seguiremos avanzando", si bien "hemos conseguido limitar la vivienda de uso turístico, que es lo que nos permite el decreto de la Junta de Andalucía". Además, ha criticado a la concejal de Podemos por no presentar una propuesta al respecto.

"Estamos consiguiendo que se cancelen las inscripciones en la Junta de Andalucía. Hemos remitido ya más de 700, estamos parando declaraciones y cambios de uso en la Gerencia Municipal de Urbanismo: llevamos ya un total de 350", ha abundado el edil de Urbanismo.

Por último, De la Rosa ha remarcado que es la Junta de Andalucía quien da la licencia, "no la Gerencia de Municipal de Urbanismo". En este sentido, "hay un chivato rojo que en la zona saturada te impide que lo inscriban, con lo cual, están funcionando esas limitaciones".