Podemos-IU reclama más recursos para la Atención Primaria en Sevilla y diez minutos "al menos" por cada consulta

SEVILLA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Podemos-Izquierda Unida elevará al Pleno del Ayuntamiento una propuesta para instar a la Junta de Andalucía a dotar de más profesionales la plantilla de médicos de familia y pediatras de Atención Primaria y que "se garanticen consultas de entre diez y quince minutos por paciente".

Así lo ha anunciado el candidato de la coalición a las elecciones municipales del 28 de mayo Ismael Sánchez, quien ha añadido, en una nota de prensa, que reclamarán además que "se eliminen los conciertos con la sanidad privada".

En opinión de Sánchez, la Atención Primaria sólo puede concebirse desde la sanidad pública, "que debe financiarse bien y de dotarse de suficientes profesionales y de una buena organización, porque sólo así puede garantizarse todas las características que necesariamente tiene que contener este servicio".

Por otro lado, la confluencia progresista pedirá que se regule el acceso a las consultas médicas, "de forma que se eviten las demandas de contenido no médico que saturan las consultas", y que se priorice el acceso "en función de la necesidad real y no de la comodidad o facilidad para conseguir la cita, para que nadie espere tiempos no razonables para la gravedad o sufrimiento de su patología".

El dirigente de Izquierda Unida ha asegurado que su grupo propondrá la creación de los "consejos de salud" en cada centro sanitario para garantizar la participación de la población, al tiempo que ha defendido que la Atención Primaria "no tiene como objetivo ser barata sino sostenible", además de "accesible y equitativa" para resolver y prevenir los problemas de salud, por lo que ha insistido en dotarla de los recursos suficientes para mejorar la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía.

Por último, Sánchez ha asegurado que la Atención Primaria de Salud debe ser el "nivel básico y central" del sistema sanitario público y debe garantizar una asistencia sanitaria de calidad con criterios de justicia e igualdad en el acceso, ya que tiene por objetivo garantizar "el mayor nivel posible de salud y bienestar a la población".