Podemos-IU Sevilla propone renovar los órganos municipales atendiendo a la paridad y recuperar el Área de Igualdad

SEVILLA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal Podemos-Izquierda Unida, Susana Hornillo, ha reclamado este martes al alcalde de la ciudad, el 'popular' José Luis Sanz, que impulse un proceso de renovación de los órganos municipales para que, "desde una perspectiva de igualdad entre hombres y mujeres", estos sean "reflejo de la sociedad sevillana" y "dejen de marginar al 50% de la población".

"Esa forma de violencia institucional penaliza a las mujeres y las condena a ostentar un rol secundario en el ámbito de la gobernanza municipal", ha asegurado la portavoz de dicho grupo municipal en una nota de prensa.

La dirigente ha afirmado que el "borrado de las mujeres" en los organismos públicos dependientes del Ayuntamiento es un "problema generalizado" y ha señalado como ejemplos el consejo de administración de Tussam, "donde las mujeres no alcanzan ni el cinco por ciento de la representación", o el Consejo Rector de Honores y Distinciones de la Policía Local de Sevilla, "órgano compuesto por once personas y que no contempla la representación femenina".

"Ese sesgo machista de la representación en puestos liderazgo y decisión supone, en opinión de Hornillo, no sólo un atraso democrático --en tanto que no se respeta la representatividad del 50 por ciento de la población-- sino, además, un desprecio hacia el talento de las mujeres de Sevilla y una barrera que impide desarrollar políticas integrales con perspectiva de género apropiadas para mejorar la vida de hombres y mujeres por igual".

En esta línea, desde la confluencia municipal han recordado que el pleno municipal acordó el pasado 21 de abril el primer 'Plan Estratégico de Igualdad entre Mujeres y Hombres', una iniciativa que "recoge expresamente el impulso de la representatividad paritaria en la administración municipal haciendo especial hincapié en los cargos de liderazgo".

MOCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL

Así, y coincidiendo con la proximidad del Día internacional contra la violencia contra las mujeres, el 25 de noviembre, Hornillo ha anunciado que su grupo defenderá una propuesta en el pleno de este jueves para que, "en el plazo máximo de seis meses, el Ayuntamiento haya culminado un proceso de renovación de órganos propios y participados al objeto de que se garantice una representación mínima del 40 por ciento del género menos representado".

Junto a ello, la propuesta de Podemos-Izquierda Unida también pide la recuperación del Área de Igualdad "como concejalía de primer nivel y dotarla de presupuesto suficiente para la prevención, detección y atención a las víctimas de violencia machista, en sus múltiples manifestaciones; así como la supresión de cualquier tipo de colaboración o ayuda económica con entidades que directa o indirectamente participan en el acoso a mujeres o a sus derechos reconocidos por ley".