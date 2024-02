Podemos-IU Sevilla tacha de "raquítica" la limpieza en colegios y el Consistorio afirma que será "eficaz y eficiente"

SEVILLA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal Con Podemos-IU en el Ayuntamiento de Sevilla, Susana Hornillo, ha calificado de "raquítico" el dispositivo especial de limpieza para combatir la suciedad en los colegios anunciado por el Gobierno municipal en diciembre, frente a lo cual, la delegada de Patrimonio y Edificios municipales, Amidea Navarro, ha asegurado que están trabajando en ello y "lo que buscamos es que tanto la limpieza como el mantenimiento de los centros escolares sea eficaz y eficiente".

Así lo han manifestado durante la comisión permanente de control y fiscalización de Gobierno celebrada este viernes en el pleno del Consistorio hispalense. Asimismo, Hornillo ha criticado que el dispositivo esté compuesto "sólo" por 36 personas y en este sentido ha pedido al Gobierno que aumenten la plantilla del mismo. "Multipliquen por tres, lleguen hasta las cien personas y conviértanlo en un dispositivo permanente. Contraten más personal a través de la bolsa de peones. Tienen presupuesto para hacerlo y todos los grupos apoyaríamos esa propuesta sin ningún tipo de duda", ha apostillado.

Al hilo de ello, la portavoz del grupo Con Podemos-IU ha solicitado al Gobierno local que "no sean tacaños" con los niños y niñas de los colegios de Sevilla, cuyo rendimiento "puede verse afectado por esta situación en los centros educativos", ha añadido.

A este respecto, Hornillo ha recordado el incidente sufrido este jueves en el CEIP Borbolla con una rata, y ha subrayado que "a raíz de esta situación se han escuchado las quejas de los padres y han hablado de la situación de dejadez que tiene este colegio". "Hablan concretamente de que los niños no quieren ir al servicio por la falta de limpieza y esta situación no es la primera vez que me llega. Y otro ejemplo es el del colegio Valeriano Bécquer, que ya lo hemos tratado aquí, pero sigue sin recibir atención", ha espetado.

En esta línea, la sesión sindical de CSIF en el Ayuntamiento de Sevilla ha mostrado su apoyo al AMPA del CEIP Borbolla y en un audio remitido a los medios han querido "evidenciar la falta del personal necesario para la limpieza de los edificios municipales y, sobre todo, de los 126 colegios de la ciudad". De igual forma, ha asegurado que la actual corporación "era conocedora en la situación en la que se encontraba este servicio en cuanto a merma de personal", por lo que el sindicato ha señalado la necesidad de "invertir el capítulo asignado para esta plantilla y no seguir ejerciendo ahorro, con el fin de dar una atención adecuada a los niños de la ciudad".

Asimismo, ha destacado que el problema que tienen los colegios en Sevilla es "estructural", y eso "no se soluciona con parches ni con contratos temporales, tiene que mantenerse en el tiempo", ya que "están llegando quejas todos los días, al Gobierno, a los distritos, a los grupos municipales, de que los patios están sucios, hay grietas por todas partes, grifos que no funcionan, cisternas que tardan dos meses en ser arregladas. Vamos, esto es el día a día de los centros escolares en Sevilla", ha concluido.

Por su parte, Navarro ha asegurado que el plan de coche para la limpieza en los colegios se pondrá en marcha en este mes de febrero y el dispositivo de limpieza "será para todos los colegios por igual". Además, "estamos trabajando indudablemente para mejorar tanto la limpieza como el mantenimiento, que nos preocupa igual que a todos".

Ante las peticiones del grupo municipal de Con Podemos-IU ha resaltado que "las cosas no son tan fáciles", y, a su vez, ha señalado que "ojalá yo mañana le pueda decir que no tengo 100 efectivos, tengo 200 para el dispositivos de limpieza", pero "hay que ver la realidad de cómo se pueden hacer las cosas", ha matizado.

"De momento vamos a empezar con este plan de choque para los colegios. Porque somos conscientes de que tenemos que aumentarlo. Eso, por supuesto, y que seguiremos en el presupuesto nuevo. Que no sé si lo aprobarán o no lo aprobarán, pero venían partidas de dinero para que nosotros podamos aumentar todo lo que nos están pidiendo. Porque ahora mismo no llegamos. Pero llegaremos", ha destacado la delegada de Patrimonio y Edificios Municipales.

Por último, se ha dirigido a la bancada del PSOE y ha dicho que cuando llegaron al Gobierno hace siete meses "tenían un calendario y estábamos haciendo una obra que no la vamos a dejar, ni siquiera vamos a dejar la otra que ustedes tenían presupuestado, porque esto no es político, esto es algo que se tiene que hacer en los colegios y es cosa de los niños", ha zanjado.