Podemos pedirá en el Parlamento la ampliación y mejora del Conservatorio de Música de Écija

Publicado 15/05/2019 19:06:01 CET

SEVILLA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Podemos José Ignacio García llevará hasta el Parlamento de Andalucía una propuesta en torno a la mejora de instalaciones y ampliación de la oferta formativa del Conservatorio de Música Fray Juan Bermudo de Écija (Sevilla), unas reivindicaciones de las madres y padres de los alumnos de este centro educativo que, desde Podemos Écija han instado elevar a la Cámara Autonómica para lograr su tramitación.

Tras una reunión de trabajo entre García, portavoz en la Comisión de Educación de Adelante Andalucía, y Podemos Écija, se ha elaborado un plan de trabajo para recoger y defender la demandas del AMPA del Conservatorio.

"Écija necesita tener unas instalaciones adecuadas, además de aumentar la oferta formativa del Conservatorio y lograr un Grado Medio, porque lo merece y para evitar que los alumnos y alumnas tengan que salir de Écija si quieren seguir con sus estudios de música", afirma el portavoz municipal y candidato a la Alcaldía ecijana, Mario Perea.

"El Conservatorio de Música Fray Juan Bermudo de Écija ha recibido el último curso más de 90 solicitudes de ingreso para apenas 40 plazas, una prueba evidente de que la oferta se queda corta para la amplia demanda que hay en la ciudad de estos estudios", indica Podemos.

Por su parte, García Sánchez señala que "hace falta un nuevo edificio porque el actual no está en condiciones, y también más especialidades, con Grado Medio. Una ciudad de 40.000 habitantes como Écija no puede mandar a su alumnado a Sevilla, a Osuna o a Córdoba porque no puedan continuar con sus estudios de música en ciudad".

"Es una prioridad que recogemos de los compañeros y compañeras de Écija y que llevamos al Parlamento andaluz", concluye García Sánchez, rememorando que el pasado mes de abril, Podemos Écija ya denunció el deterioro en que se encuentran las instalaciones del Conservatorio y llamó la atención sobre la necesidad de ampliar su oferta educativa.