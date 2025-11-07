Podemos pide explicaciones por la "falta de ejecución" del proyecto 'Sevilla, capital del arte urbano'

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Podemos Sevilla ha pedido este viernes explicaciones al Ayuntamiento para conocer el grado de ejecución del proyecto 'Sevilla, capital del arte urbano'. Desde la formación lo han calificado como una "iniciativa fantasma" y han indicado que tras diez meses "no ha dejado más rastro que un mural".

En una nota de prensa remitida por el partido, la líder de Podemos Sevilla y concejala en el Ayuntamiento, Susana Hornillo, ha pedido al Gobierno Municipal que no "use la cultura como un decorado de propaganda". "Todo apunta a que fue otro anuncio de titular fácil y foto rápida, sin compromiso real con la cultura urbana ni con los artistas que la sostienen", ha señalado.

En esta línea, Hornillo ha exigido al alcalde que "cumpla sus promesas" y que desarrolle las medidas anunciadas, apostando por un modelo de arte público "participativo y de proximidad, que reconozca el trabajo de los artistas locales".

El plan, que fue anunciado junto a la Asociación Cultural Acción Hip Hop y varios artistas locales, incluía actuaciones en el Paseo Juan Carlos I, el Parque de Miraflores y el Parque Guadaíra, además de la creación de un catálogo interactivo de espacios para grafitis, rutas culturales de murales y un programa educativo en colegios y centros cívicos.

"Sanz quiso que Sevilla fuera la capital del arte urbano, pero ni siquiera ha sido capaz de pintar el proyecto entero. Es una metáfora perfecta de su gestión: mucho titular, poca acción y cero compromiso con la cultura de base", ha concluido Hornillo.