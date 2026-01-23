Podemos propone recuperar piezas del monorrail de Expo 92 de Sevilla para exhibirlos en el futuro Museo del Legado Expo

Archivo - Antiguo Pabellón de la Unión Europea en la Expo'92. - PCT CARTUJA - Archivo

SEVILLA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La líder de Podemos Sevilla y concejala en el Ayuntamiento, Susana Hornillo, ha defendido esta mañana la propuesta impulsada por la asociación Legado Expo y por Expo 92 Collection de recuperar los últimos elementos del monorraíl de la Exposición Universal de 1992 para exhibirlos públicamente en un futuro Museo Legado Expo 92.

La formación ha indicado que las piezas se encuentran en Zaragoza "a punto de ser desmantelados" y ha pedido que en el nuevo espacio museístico - para traerlos de regreso a la ciudad y exhibirlos públicamente en la ciudad bien como pieza central o como pieza monumental en alguna ubicación destacada.

Podemos ha destacado que, este sistema de transporte elevado de más de tres kilómetros que unía puntos clave del recinto de la Expo, "representó una apuesta por la movilidad innovadora y la visión de Sevilla como ciudad moderna y abierta al mundo".

En este sentido, la concejala de Podemos ha reseñado que recuperar esta infraestructura tiene "una doble dimensión: patrimonial y educativa".

Desde el punto de vista patrimonial, ha aseguado que el monorraíl es "un testigo material de un momento clave en la historia reciente de Sevilla que merece ser preservado y puesto en valor junto a otros legados de la Expo".

Por otro lado, ha indicado que su exhibición pública "ayudaría a reconectar a las nuevas generaciones con un pasado colectivo de transformación urbana y tecnológica".

La iniciativa se inspira en precedentes como la conservación de la locomotora del tren de la Exposición Iberoamericana de 1929, cuya locomotora se conserva en la sede de la Asociación Sevillana de Amigos del Ferrocarril en la estación de Santa Justa.

Aunque tras la Expo'92 el monorraíl fue desmontado y gran parte de sus trenes acabó fuera de Sevilla, Podemos ha señalado que los elementos recuperables "podrían ser adquiridos por el Ayuntamiento de Sevilla e integrados en la ciudad como testimonio físico de la historia de la ciudad y su evolución tecnológica".

Por ello, Hornillo ha pedido al Gobierno de José Luis Sanz recuperar de los restos del monorraíl en el marco de un proyecto más amplio para poner en valor "el legado de la Expo'92 como memoria colectiva".

La formación aboga para ello por un proceso "participativo y transparente que involucre a asociaciones vinculadas a la defensa del legado de la muestra internacional, así como a entidades vecinales y personas expertas en patrimonio cultural urbano para definir el alcance de esta iniciativa cultural y su programación".