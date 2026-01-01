Podemos reprocha a Sanz cortes de luz en Bachillera y Padre Pío el día 31: "No puede depender del código postal"

Archivo - La concejal de Podemos y de la confluencia con Izquierda Unida, Susana Hornillos, en una imagen de archivo en el Pleno del Ayuntamiento. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

La líder de Podemos Sevilla y concejala en el Ayuntamiento, Susana Hornillo, ha denunciado este jueves que este miércoles en las barriadas de La Bachillera y Padre Pío pasaron la Nochevieja sin suministro eléctrico una vez que lo perdieron sobre las 19:35 horas.

"Mientras en el centro de Sevilla se protegía la iluminación ornamental y el consumo turístico, en algunos barrios se apagaba la vida cotidiana", ha señalado Hornillo, quien ha argumentado en una nota que "esto no es una avería puntual, es una expresión brutal de desigualdad", para reclamar que "la luz no puede depender del código postal".

Fuentes de Endesa han reconocido a Europa Press la incidencia en la barriada de La Bachillera, de la que ha explicado que se recibió una primera llamada sobre las 19,30 horas y que quedó resuelta a las 04,00 horas de este jueves. En el caso de Padre Pío no eran conscientes del problema por tratarse de una zona genérica y sin que mediara llamada alguna de los vecinos en este sentido.

La edil del Ayuntamiento de Sevilla ha subrayado que los cortes de luz reiterados en estos barrios no pueden seguir tratándose como "incidencias aisladas" y ha blandido la idea de que es "el resultado de años de falta de inversión en las infraestructuras eléctricas por parte de Endesa, con la permisividad del Gobierno de José Luis Sanz".

"Hay barrios donde la red eléctrica no soporta la demanda actual porque nadie ha querido invertir lo necesario. Y cuando eso pasa siempre se apaga el mismo lado de la ciudad", ha afirmado.

Hornillo ha recordado la responsabilidad de Endesa en este problema por no garantizar un suministro digno en todos los barrios y ha lamentado que el Partido Popular siga mirando a otro lado "mientras una empresa privada decide quién pasa frío y quién no", por lo que ha inferido que esto "convierte los cortes de luz en un problema profundamente político".

Para la concejala de Podemos lo ocurrido en Nochevieja es un ejemplo claro de pobreza energética estructural, agravada por la desigualdad territorial.

"Celebrar la entrada del año a la luz de las velas, sin calefacción y con niños y personas mayores en casa, no es una anécdota. Es una vulneración de derechos básicos en pleno siglo XXI", ha remarcado.

Podemos Sevilla han exigido una auditoría urgente del estado de la red eléctrica en los barrios afectados, la publicación de un calendario público, concreto y verificable de inversiones por parte de Endesa, así como ha instado al Ayuntamiento de Sevilla a que "asuma de una vez sus competencias, deje de actuar como espectador y exija responsabilidades a la empresa eléctrica, incluyendo sanciones, cuando no se garantice un suministro digno a toda la ciudadanía".

Susana Hornillo ha afirmado que "una ciudad que presume de alumbrado navideño, de turismo y grandes eventos no puede permitir que parte de su vecindario viva con miedo a que se apague la calefacción cada vez que llegan picos de consumo".