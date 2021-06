Podemos Sevilla asiste a 3.200 solicitantes del ingreso mínimo vital en un año a través de su equipo social

SEVILLA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Colaboración Social de Podemos Sevilla ha registrado en su primer año de funcionamiento 3.200 asistencias a vecinos de la ciudad solicitantes del ingreso mínimo vital (IMV), cifra a la que se suman también consultas relativas a otras ayudas sociales, trámites administrativos así como problemáticas relacionadas con la vivienda.

En un comunicado, Podemos explica que esta iniciativa de apoyo a la ciudadanía, desarrollado en su totalidad por personas voluntarias de Podemos Sevilla en la sede ubicada en la calle León XIII, comenzó a funcionar en junio de 2020 con el objetivo de facilitar el acceso al IMV al detectarse que la forma de solicitud y el cierre presencial de oficinas de la Seguridad Social dificultaban en gran medida la puesta en marcha de este derecho de nueva creación.

En opinión de la portavoz municipal de Podemos Sevilla, Susana Serrano, las altas cifras de asistencia registradas por la unidad de Colaboración Social son "una evidencia más de que la desigualdad es un problema estructural de la ciudad ante el que las administraciones no están poniendo todas las soluciones a su alcance", y ha apuntado que "mientras Sevilla siga teniendo seis de los 15 barrios más pobres de España, combatir la pobreza debe ser el objetivo número uno de todos los partidos políticos, empezando por el PSOE que ocupa la alcaldía".

Asimismo, según Serrano, la experiencia de los voluntarios del grupo de Colaboración Social también apunta a la brecha digital como un problema añadido para las personas con dificultades económicas, pues "en numerosas ocasiones no pueden o no saben acceder a derechos sociales reconocidos por las administraciones por carecer de formación básica en el manejo de internet y útiles informáticos o no estar en posesión de las certificaciones necesarias para trámites on line".

Por último, la dirigente de Podemos ha destacado el carácter "estrictamente voluntario" del servicio de Colaboración Social y su puesta en marcha como "reacción urgente a un momento especialmente duro para la población con dificultades económicas", si bien ha instado al Ayuntamiento a "tomar nota de esta experiencia exitosa" y "reforzar" el equipo de Servicios Sociales municipales para que ninguna persona con derecho a recibir apoyo institucional quede excluido del sistema.

AMPLIACIÓN A POLÍGONO SUR

Ante la fuerte demanda de apoyo mostrada por los vecinos de la ciudad en la tramitación del IMV y otras ayudas sociales, Podemos Sevilla ampliará en los próximos meses el servicio de la unidad de Colaboración Social mediante el desplazamiento periódico de su equipo de voluntarios al Polígono Sur. De este modo, como ha apuntado Serrano, las personas voluntarias podrán prestar asistencia gratuita a los miles de vecinos de "unos barrios claramente marcados por la desigualdad" sin necesidad de desplazarse hasta la sede central de la calle León XIII.

Con motivo de la futura apertura del nuevo espacio, Podemos Sevilla organiza mañana miércoles a las 19:,0 horas en el Centro Cívico 'El Esqueleto' un acto donde se expondrán los servicios que ofrece el equipo de Colaboración Social así como apuntes de la experiencia acumulada durante su primer año de funcionamiento. Este encuentro contará con la participación de Susana Serrano, así como con las personas responsables de las secretarías de Mediación con la Ciudadanía y Coordinación de Áreas de Trabajo de Podemos Sevilla, Antonio Gómez y Berta Muñoz, respectivamente.